Bizarno, drzno in divje

Šesto edicijo festivala Kurja polt bo odprl film Ženska opica, tragikomična satira in ena najbolj čudaških filmskih ljubezenskih zgodb

Spake

Od 9. do 14. aprila bo v Kinodvoru in Slovenski kinoteki potekal 6. Festival žanrskega filma Kurja polt, ki prikazuje tisto čudovito bizarno, drzno in divje polje filmske ekspresije, ki nosi oznake žanrski, kultni, eksploatacijski, off mainstream, B film, camp. Letošnji festival bo postregel z geografsko in žanrsko razgibano retrospektivo "Freaks", poklonom italijanskemu maestru Sergiu Martinu, sodobno sekcijo z dvema skrajno samosvojima protivojnima epoma in trisom ter novo sekcijo endemični, s katero bodo odkrivali prvine in tendence žanrskega filma tudi znotraj slovenske in širše jugoslovanske kinematografije. S projekcijo mračnega ekspresionističnega bisera Balada o trobenti in oblaku (1961) se bodo poklonili 100. letnici rojstva režiserja Franceta Štiglica.

Na festivalu bodo predvajali razvpito kultno klasiko Toda Browninga Spake (1932), po kateri so poimenovali letošnjo retrospektivo. Browning je za svojo groteskno in mračno komično melodramo o maščevanju zbral osupljivo zasedbo resničnih cirkuških atrakcij in ustvaril enega najbolj edinstvenih filmov v zgodovini Hollywooda.

vJVXTKkjsxA

Nadrealistični genij povojnega italijanskega filma, anarhični nekonformist in mojster provokacije Marco Ferreri je v tragikomični satiri in eni najbolj čudaških ljubezenskih zgodb na filmu, Ženska opica (1964), v vlogo spake postavil priljubljeno Annie Girardot in šokiral občinstvo v Cannesu. Otvoritveni film letošnje edicije bo predvajan v neokrnjeni režiserjevi različici. Mladi in prezgodaj ugasli up britanske žanrske kinematografije, Michael Reeves, bo s filmom Za krvnika ni milosti (1968) naše frikovstvo prestavil v polje verskega fanatizma. Reevesov zadnji velja za ultrakultno delo britanskega horrorja.

kHatRDhC8PI

Toda pod krinko ruralne gotske grozljivke, ki jemlje svoj navdih pri resnični zgodovinski osebnosti Matthewa Hopkinsa, samooklicanega lovca na čarovnice, se skriva sodobna obsodba tusvetnega zla, človeške sprevrženosti in oportunizma. V sočnem čarovniškem dvojčku bodo Hopkinsa izzvale tri afrofuturistične čarovnice, britanskega pa nigerijski upornik z razlogom, C. J. 'Fiery' Obasi, avtor kratkometražca Hello, Rain (2018). V paradi filmskih frikov ne bo manjkala kraljica frikovskih likov: veličastna Dyanne Thorne v najbolj vedri in humorni inkarnaciji zloglasne Ilse, kot kratkohlačna Ilsa, čuvajka haremov naftnih šejkov (1976).

Z zvoki elektropopa in duhom osemdesetih prežeta Oboževalka (1982) prinaša še en, toda čisto drugačen obraz fanatizma, ki vzame pod drobnogled bolestno romantično obsesijo najstnice. Za krono retrospektivi bo na ogled še prvi celovečerec španskega auteurja Agustíja Villaronge. Mračna in morasta alegorija fašizma Steklena kletka (1986) ni le osupljiv in osupljivo transgresiven režijski prvenec, temveč brezprizivna filmska mojstrovina.

nOqxrnCOrhk

Častni gost letošnje edicije in avtor v fokusu sekcije poklon je Sergio Martino, ki je v dobrih štirih desetletjih filmske kariere ustvaril enega najbolj pisanih opusov: od zgodnjih mondo šokumentarcev in špageti vesternov, prek zloglasnih kanibalskih avantur, postapokaliptičnih akcionerjev in znanstvene fantastike, priljubljenih seksi komedij in političnih krimičev ali poliziottescov, do najbolj kultnega žanra giallo (Tvoja pregreha je zaklenjena soba in le jaz imam ključ/1972 in Torzo/1973).

Sodobno sekcijo in sam festival letos oklepata dva skrajno samosvoja protivojna epa. Kultni mojster japonske kinematografije, kleni nekonformist in goreči pacifist Nobuhiko Obayashi se s sanjsko fantazmagorijo Cvet mladosti (2017) vrača k predvečeru napada na Pearl Harbor. Filipinski multitalent in enfant terrible Khavn De La Cruz pa se s hipnotičnim Balangiga: Tuleča divjina (2018) vrne k zgodovinskemu pokolu, ki ga je leta 1901 nad filipinskim prebivalstvom v Balangigi zagrešila ameriška vojska.

A tudi polnokrvnim žanrskim apetitom bo zadoščeno. Najprej s čudovito retro detektivko o umorih Nož v srce (2018) Yanna Gonzaleza, pravo reinkarnacijo sedemdesetih let. Nato s še drugim najnovejšim filmom Khavna De La Cruza, politično nabito mešanico policijskega trilerja in filma ceste ter mračno obsodbo sistemske korupcije v Mondomanili, Bambusovi psi (2018). Pod naslovom This Is Not A Lost Film By bo Khavn uprizoril še poseben kino-koncert z živo glasbeno spremljavo na elektronskih orglah in tolkalih.

gZnjwuicCq0

V okviru festivala bo na ogled tudi razstava Čudne barve Gillesa Vranckxa, belgijskega vizualnega umetnika in še enega gosta letošnje edicije. V Bruslju delujoči mojster risbe in grafičnega oblikovanja pripada peščici avtorjev, ki ohranjajo danes skorajda izginulo umetnost ročno ilustriranih filmskih plakatov. Njegovi plakati za sodobne filme črpajo navdih iz horror ikonografije sedemdesetih in psihedeličnih šestdesetih ter jih združujejo s sodobnimi formami ilustracije.

Petkovo popoldne bo zaznamovala 3. mednarodna konferenca kultnega filma z naslovom Žanrski obstranci? Friki, feministke in morilski zobarji, ki je nastala v sodelovanju z Univerzo Northumbria iz angleškega Newcastla. Dr. Steve Jones, dr. Jamie Sexton in dr. Alison Peirse bodo pod taktirko dr. Russa Hunterja tokrat preučili vidike čudaštva v kultnem filmu, podžanr slasherja in ženske avtorice žanrskih filmov. Kritiška delavnica Naježimo dlako, ostrimo pogled! bo pod okriljem in mentorstvom revije KINO! znova urila veščine pisanja o filmu. Svoji ustvarjalni žilici za bizarno, nadrealno in sila humorno pa bo v okviru delavnice Naredi si fanzin že tretjič dalo duška uredništvo festivalskega fanzina Pullum Cutis.