Obračun glasbe in založništva

Deseta izdaja Festivala Tresk, ki je svojo premierno izvedbo doživel leta 2010, ko je skupina sodelavcev Radia Študent organizirala prvi obračun glasbe in založništva z namenom povezovanja in promoviranja glasbenega založniškega kroga, ki vključuje glasbenike in vizualne ustvarjalce, založnike, distributerje, organizatorje, medije in seveda poslušalce in podpornike

Warrego Walles

Na različnih prizoriščih v Ljubljani bo 12. in 13. aprila potekal Festival Tresk #10, glasbeno-založniški dogodek v organizaciji Radia Študent, ki že od leta 2010 predstavlja številne domače založnike, distributerje in ustvarjalce. Ob svoji deseti obletnici se festival obrača k bogatemu mednarodnemu koncertnemu programu, ki ga dopolnjuje tradicionalni sejem glasbenega založništva, na katerem se bodo predstavile številne domače in po novem tudi tuje neodvisne glasbene založbe. Poleg glasbenega sejmišča festival vsako leto z vizualnimi natečaji, delavnicami in koncerti tematizira alternativno glasbeno sceno in plete socialno mrežo glasbenikov, vizualnih ustvarjalcev, založnikov, distributerjev, organizatorjev, medijev ter nenazadnje podpornikov in poslušalcev.

Prvi dan festivala, ki bo potekal v Študentskem kampusu, bodo na Rave Petku nastopili: parrish smith/Niz, Christian Kroupa / Alleged Witches, Strahinja Arbutina/Hr in Warrego Valles (premierna predstavitev drugega albuma save.as).

Sobotno sejmišče v Kinu Šiška, na katerem boste lahko brskali po domači in tuji ponudbi svežih izdaj glasbenih založb in večjih distributerjev, bodo letos dodatno popestrili live DJ-seti in akustični koncert (Cheb Gero/Fra, Drone Emoji/Slo, FFX/Slo, Niz, Jan Kinčl & Regis Kattie/Hr, Jinho Jinza/Slo, KALU & The Gradient/Slo, Lynch/Slo, OYGN - Egon Mito & YNGFirefly/Slo, ŠećeЯ/Hr, Teresa Rotschopf - O/A). Hkrati bo potekal tudi konferenčni program festivala, ki bo namenjen zagatam malih in srednje velikih založnikov, ki si bodo zastavljali vprašanja, kako si različne založbe zagotavljajo vire financiranja in kako svoje varovance in varovanke širijo do poslušalcev, ob tem pa primerjali, kako se s tem soočajo različni profili glasbenih založb na lokalni in mednarodni ravni. Uradni after koncertnega dela se bo zaključil v K4 z gostovanjem na ciklu dogodkov Gibanica, ki letnimi kompilacijami in glasbenimi večeri podpira domače glasbene ustvarjalce, producente in didžeje.

V okviru festivala bosta potekali tudi dve delavnici: Tečaj produkcije na prenosnih napravah Andrija Šulića - Šulja, na kateri bodo udeleženci spoznali različne vidike produciranja lastne glasbe na (iOS) mobilnih telefonih in tablicah ter nabor appov, s katerimi si lahko pomagajo pri obstoječih set-upih ter Delavnica izdelave vinilne plošče, ki jo pripravlja ekipa mariborske Vinyl fabrike s svojo premično enoto za izdelovanje vinilov, ki bo namenjena mladostnikom, praviloma , kjer bodo udeleženci spoznali osnove analognega zapisa zvoka, tehnike izdelave vinilnih plošč, na koncu pa bodo tudi sami izdelali priložnostni vinil.

Festival Tresk #10 je tudi del mednarodnega projekta RadioMuse - European (Local) Music Exchange, ki ga podpira Evropska komisija, program Music Moves Europe. Radio Študent je vodilni partner projekta RadioMuse, ki temelji na izmenjavi lokalne urbane in alternativne glasbe med neodvisnimi radii iz Avstrije, Francije, Hrvaške in Slovenije. Sodelujoči partnerski radii Radio Orange z Dunaja (AT), Radio Student iz Zagreba (HR) in mreža neodvisnih radiev Radio Campus iz Francije bodo tudi gostje na eni od okroglih miz v sklopu konferenčnega programa.