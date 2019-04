Lara Paukovič | foto: Borut Krajnc

Janne Teller: Diktatorju se ljudje lahko uprejo, kapitalizmu pa ne, ker ne vedo, proti komu se borijo

Danska avtorica avstrijsko-nemških korenin Janne Teller je v življenju počela že marsikaj: po študiju makroekonomije jo je pot popeljala po svetu, od Helsingørja do Pariza, Milana, Berlina in New Yorka, delovno pa je največ časa preživela v Afriki, predvsem v Tanzaniji in Mozambiku, kjer je za Organizacijo združenih narodov in Evropsko unijo opravljala humanitarno delo in spoznala vso grozo, pa tudi lepoto človeškega obstoja. Ob tem je ves čas pisala, a je leta 1995 ugotovila, da ji delu in književnosti ne uspe odmerjati enake količine časa, zato je pustila službo in se popolnoma posvetila pisanju.

Njene knjige utegnejo v bralcu sprožiti tudi zelo burne odzive – roman Nič o dečku, ki išče smisel življenja, je bil na primer zaradi bojazni, da bi pri mladih spodbudil depresijo, v šolah sprva prepovedan, a je zanj kasneje dobila več pomembnejših nagrad in je preveden v številne tuje jezike, danes pa je klasika danske mladinske književnosti. Tudi zbirka kratkih zgodb Vse, nedavno prevedena v slovenščino, pogumno dreza v boleče teme, od duševnih motenj do smrtne kazni. Pisateljica še vedno dejavno spremlja svetovno dogajanje, ga občasno komentira v člankih za različne danske medije in se udeležuje mednarodnih okroglih miz in konferenc, zato je prodorna sogovornica, ki zna ponuditi luciden razmislek o relevantnih političnih in družbenih temah.

V uvodni zgodbi vaše zbirke kratkih zgodb Vse literarna oseba prepričuje drugo, da je »Danska dobra država, demokracijo imamo, vsi smo enaki, tvoje možnosti so neomejene«. V skandinavskih državah preostala Evropa res pogosto vidi model za to, kako bi demokracija morala delovati – pa vendar, za Dansko to res velja ali obstajajo šibke točke, ki jih od zunaj ne vidimo?