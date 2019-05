Iskanje resnice v postfaktičnem svetu

Skupni nastop glasbenika in plesalke kot svojevrstna transformativna praksa, tako za nastopajoča kot za gledalce

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 12. maja ob 20.00 premiera koncertnega performansa z naslovom De facto (pojdi s seboj), ki je nastal v sodelovanju med plesalko in koreografinjo Lejo Jurišić ter skladateljem in multiinstrumentalistom Milkom Lazarjem. Preko svojevrstnega ustvarjalnega dialoga in ekperimentiranja se umetnika podajata k preseganju lastne avtorske pozicije, da bi izpostavila krhkost in nestabilnost bivanja v aktualnem trenutku ter se dotaknila pristnosti človekove eksistence onkraj vsakršne ideologije ali želje.

Glasbeno-performativni projekt, pri katerem sodeluje tudi scenografinja Petra Veber, tako naslavlja samobitnost življenja v vrtincu sodobne apatije; izhaja iz težnje po posameznikovi osvoboditvi od vseprisotne totalitarnosti smisla, da bi markirala pot do avtentičnosti njegove bivanjske izkušnje, njegove svobode, upora ...

Zvočna struktura projekta temelji na trodelni partituri za orkester, katerega vlogo tokrat prevzema Milko Lazar, ki bo s pomočjo elektronskih simulatorjev, pravih instrumentov in računalniško podporo glasbo na odru izvajal kot solist. Sledi orkestra, ki ga ni, so na odru nakazane s pomočjo inventarja in glasbil, med katerimi se giblje pulzirajoče telo Leje Jurišić. "Moje telo se nehote pogovarja z njegovo glasbo. Moja robustnost, grobost, neposrednost v razmerju z njegovo mehkobo, liričnostjo. Moje mišice v razmerju z njegovo nežno kožo. Slišim ga. Želim mu odgovoriti. Ne samo, da glasba rodi ples. Tudi ples rojeva glasbo", pravi Leja Jurišić.

Skupni nastop glasbenika in plesalke tako rezonira kot svojevrstna transformativna praksa, tako za nastopajoča kot za njune gledalce. Njuno odrsko delovanje raziskuje (ne)zmožnost preseganja lastnega položaja s pomočjo tveganih investicij v spontane interakcije z Drugim, tako na neposredni ravni giba in zvoka kot tudi na nivoju, kjer se njun odnos levi v čutno alegorijo širše družbene konstelacije. Predstava De facto tako mapira teren za iskanje resnice v postfaktičnem svetu. Resnice, zrcaljene v odrski prezenci neukročenega ženskega telesa in dekonstruirane zvočne matrice, ki pred gledalci prerasteta v čutno manifestacijo hrepenenja, strasti in poguma.

Leja Jurišić je plesalka in koreografinja, ki deluje na področju performativne in politične umetnosti. S svojimi avtorskimi deli je nastopila v številnih ustanovah po Evropi, ZDA in Mehiki. Za svoje delo je prejela več nagrad; med drugim je z Markom Mandićem za performans Skupaj prejela Borštnikovo nagrado in nagrado Ksenije Hribar.

Milko Lazar je skladatelj in multiinstrumentalist, ki deluje na področju sodobne komponirane in jazzovske glasbe. Z različnimi zasedbami je posnel več kot petdeset plošč ter dvajset avtorskih albumov. Redno komponira za orkester Slovenske filharmonije in Simfonike RTV Slovenija, prav tako pa tudi za priznane orkestre v tujini. Njegova dela so izvajali priznani domači in tuji ansambli po vsej Evropi, ZDA, Južni Ameriki, Kitajski in Rusiji. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim nagrado Prešernovega sklada (2005) in Župančičevo nagrado (2010).