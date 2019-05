REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo v okviru praznovanja 30. letnice nastopil eden najbolj vročih novincev globalne techno scene, islandski DJ Bjarki + Dojaja, Evano, Symann, Deep88 in Lavka, v Dvorani Gustaf pa na večeru Neurofunk vs Crossbreed Freqax, Spencah, Aveho, Nukleus, Wooga in Fake ID.

Bjarki

Petek, 17. maj

(17.00): K4 Ljubljana: 30K4 (klubski festival ob 30. letnici delovanja kluba; otvoritev razstave fotografij, delavnica Gregorja Krpiča, Kikimore; Arena: Dojaja Live!, Bjarki, Evano. Bar: Symann, Deep88 Live!, Lavka; VJ: 5237)

10EG_YYdGK0

(20.00): Žmauc Ljubljana: Riba (DJ set)

(20.00): LP Bar Ljubljana: Udo Brenner (DJ set)

(21.00): Ambasada Rog Ljubljana: Bollywood & Bhangra (DJ Shanti Priya)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Maša)

(22.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Doxi & Miar (DJ set)

(22.00): Božidar Ljubljana: Ventilator (Woo-D, Zhe)

7tofymRKI3E

(22.00): TrainStation SubArt Kranj: 25. Teden mladih (Dejan Milicevic, Veztax, Lilson, Prio, Junior Bench)

_i12U7u0uy4

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Neurofunk vs Crossbreed (Freqax, Spencah, Aveho, Nukleus, Wooga, Fake ID)

1l-ISvwhAJ0

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Mami's Magic (Etnica, Nibiru, Tsujo Twitch, Tiann)

zaTCqpMuh3I

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Progressive House (Crocy, Sima Deep, Indi Anx, Jerpa)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tvoje majhne laži (DJ Maj)

(23.00): Moment bar Ljubljana: The Residency // 2019 Opening Party (Moahs, Lakmi, Nixterix, Svet, RZ)

Sobota, 18. maj

(21.00): Pritličje Ljubljana: Daemon & Yslem Hijo del Desierto (dvojni koncert)

jpUwd32Dyc8

(22.00): Tivoli Club Portorož: Techsturbation presents Technopolis (Tomy DeClerque, DJ Gumja, Boltzmann, Aleks Daniels b2b Celec, Ian Carlast b2b Martin M.)

a9Fd1XZLrIQ

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza / Herman K)

CsmPbT4PsnE

(23.00): Klub Gromka (Metelkova) Ljubljana: Evolucija (Etrove, Fake ID, Fornax, Seneka, The SchamRollz)

Tvh4Ms7AW_8

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: Pure Oldies Goldies (DJ Shift, Devious)

315-IUrlL9k

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: Brlee's BDay Gathering (Dahu, Marc Grabber, Rini Shkembi, Brlee, Moahs)

uqOK3PpeUDs

(23.59): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Evrovizijski after (DJ Naj)