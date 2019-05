Lara Paukovič | foto: Borut Krajnc

Selja Ahava: Mož, s katerim sem bila poročena 10 let, mi je razkril, da bi rad spremenil spol

Pogovor s finsko pisateljico o finski literarni sceni in kulturi ter boleči osebni izkušnji, ki jo je prelila v literaturo

Selja Ahava je za roman Stvari, ki padejo z neba leta 2016 prejela nagrado Evropske unije za književnost. To ji je prineslo številne prevode v tuje jezike – od marca lahko knjigo (prevod Julija Potrč Šavli, založba KUD Sodobnost International) beremo tudi pri nas. Spretno strukturiran roman, v katerem se zamenjajo tri različne pripovedovalke, se komunikativno, a kljub temu poglobljeno poigrava z neverjetnimi in nepričakovanimi dogodki, na katere v življenju nimamo vpliva. Zakaj kos ledu na domačem vrtu ubije prav mamo deklice Saare? In zakaj je, po drugi strani, njena teta že dvakrat zadela glavni dobitek na lotu? Kako ti naključja čez noč spremenijo življenje, dobro ve tudi pisateljica sama: ravno ko je končevala Stvari, ki padejo z neba, ji je dolgoletni partner povedal, da namerava spremeniti spol.

O tem iskreno piše v romanu Preden moj mož izgine, ki je na Finskem izšel leta 2017 in naletel na močan odziv, Selja Ahava pa je bila deležna tudi očitkov, da se ni dovolj postavila za transspolno skupnost. Vendar pravi, da ni imela izbire in da je knjigo preprosto morala napisati. »Izkušnja se je po svoje izmikala jeziku in to mejo sem hotela prestopiti, to pa sem lahko storila samo tako, da sem pisala o tem.«

V Sloveniji smo pred kratkim razpravljali o tem, da je knjižna kultura v krizi, ker ljudje vse manj berejo, knjiga pa tudi nima več simbolne vrednosti, kakršno je imela včasih. Zdi se, da je na Finskem drugače – da ljudje po knjigah posegajo celo pogosteje, kot so na začetku tisočletja. Je to res?