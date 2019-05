Gregor Kocijančič | foto: Borut Krajnc

Frank G. Karioris: Ko moški ženski plača pijačo, to v nezavednem izraža predpostavko, da so moški delavci, ženske pa so mame, skrbnice, da nimajo službe

Frank G. Karioris je eden vodilnih raziskovalcev na področju kritičnih študij moškosti. Na univerzi v Pittsburghu predava o spolu, spolnosti in ženskih študijah. Ukvarja se s temami, ki so povezane z moškostjo, spolom, visokošolskim izobraževanjem in družbeno teorijo, ter preučuje, kako so ta področja med seboj povezana. Na začetku letošnjega leta je izdal knjigo o heteronormativnih odnosih v univerzitetnih kampusih, ki je temeljila na njegovi doktorski disertaciji.

Pred doktoratom, ki ga je opravil na Ameriški univerzi osrednje Azije v Kirgizistanu, kjer je deloval kot direktor centra za kritične študije spola in kot asistent na katedri za sociologijo, je študiral v Brightonu ter se pozneje na Madžarskem posvečal primerjalnim študijam spola v povezavi s sociologijo in socialno antropologijo. Prejšnji teden je gostoval na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je na povabilo prof. Mitje Velikonje študentskemu občinstvu z vseh koncev sveta predaval o osnovah kulturnih študij moškosti. Po predavanju smo s prof. Kariorisem spregovorili o toksični moškosti (gre za pojem, ki z eno besedo opredeljuje mačizem, seksizem in tudi nasilje nad ženskami), feminizmu, frustracijah ogroženih moških, o čevapčičih in še marsičem.

Kaj vas je pripeljalo, da ste se akademsko osredotočili na kritične študije moškosti?