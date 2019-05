Mamina ljubezen

Čustvena zgodba o materi, ki se mora sprijazniti z otrokovo osamosvojitvijo

Od 30. maja bo v Kinodvoru na ogled film Ljubljeni v režiji Gustava Pizzija, ki je svetovno premiero doživel na festivalu v Sundancu. Intimna in hkrati univerzalna oda materinstvu nas popelje v kaotično, a topline in humorja polno vsakdanjost brazilske družine. Režiser je scenarij napisal skupaj s svojo nekdanjo ženo Karine Teles, ki je ob njunih dveh sinovih in svojem nečaku tudi odigrala glavno vlogo.

Irene živi z možem in štirimi sinovi v podirajoči se hiši na obrobju Ria de Janeira. Ob materinskih obveznostih se trudi opraviti zapoznelo maturo in finančno podpira še svojo sestro Sonio, ki se je k njej zatekla pred nasilnim možem. Ko najstarejši sin, šestnajstletni Fernando, nekega dne napove, da bo zapustil dom in se pridružil nemškemu rokometnemu moštvu, se Irene zave, kako težko je sprejeti dejstvo, da so otroci odrasli in stopajo na svojo pot, daleč stran od varnega materinega zavetja. Še posebej ker ima za slovo na voljo le slabe tri tedne …

"Želela sva spregovoriti o nevidnih ženskah. Irene je običajna. Ženska, mimo katere greš na ulici in je sploh ne opaziš. Pomembna ni nikomur razen sebi in svoji družini. Zato sva hotela slaviti njeno delo. Želela sva ga osvetliti ter prikazati njegovo poetično in lepo stran ter njegov pomen. Kajti vsak ima mamo ali jo je nekoč imel, in družinska razmerja so osnova tvoje identitete. Včasih je tvojo odnos z družino slab in zaradi tega postaneš boljša oseba, včasih pa je odnos z družino dober in si zaradi tega boljša oseba." (Gustavo Pizzi in Karine Teles)

Gustavo Pizzi je brazilski režiser, scenarist in producent. Leta 2010 je posnel svoj celovečerni prvenec Riscado, pod katerega se je kot soscenaristka in glavna igralka podpisala njegova takratna žena Karine Teles. Na enak način sta sodelovala tudi pri filmu Ljubljeni. Trenutno se pripravljata na miniserijo Gilda.

3W1MZyu_47M