Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Dr. Andrea Grignolio: Najbolj zagrizeni nasprotniki cepljenja se identificirajo kot ponosni člani zaključene družbe

Italija je v zadnjih letih postala eno od žarišč zavračanja cepljenja. Precepljenost je upadla pod kritično mejo, začeli so se vrstiti izbruhi nalezljivih bolezni. V zadnjem letu so po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni zabeležili več kot dva tisoč primerov ošpic, največ med vsemi članicami Evropske unije. Italijanske oblasti so bile prisiljene zaostriti cepilsko zakonodajo, med drugim s prepovedjo vpisa necepljenih otrok v javne vrtce.

Dr. Andrea Grignolio predava zgodovino medicine in bioetike na zasebni Univerzi Vita-Salute San Rafaelle v Milanu, veliko časa pa posveča osveščanju javnosti o pomenu znanosti. Je redni kolumnist časnika La Republicca in avtor več knjig. Njegova najnovejša, z naslovom »Kdo se boji cepiv?«, je nedavno izšla tudi v slovenskem prevodu. Prejšnji teden je bil na obisku v Ljubljani, v okviru katerega je med drugim zdravnikom Pediatrične klinike predaval o problematiki zavračanja cepljenja.

Kako bi opisali tipične starše, ki zavračajo cepljenje svojega otroka?