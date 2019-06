Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo Gorana Medjugorca in Bruna Giliberta z naslovom Prikrito/Clandestine, otvoritev 33. grafičnega bienala Ljubljana, na katerem se bo predstavilo 35 umetnikov na desetih prizoriščih v Ljubljani, premiero plesne predstave Tanje Zgonc z naslovom Poklon, s katero želi avtorica počastiti šestdeset let od nastanka buta in hkrati svojo tridesetletno ustvarjalno pot, premiero ambientalnega plesnega koncerta Ljubi me nežno, ki ponuja očarljivo popotovanje skozi fragmente ljubezenskega diskurza štirih protagonistov.

Četrtek, 6. junij

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 18.00 premiera otroške predstave Oho, v kateri se avtorja in izvajalca Kristina Aleksova in Loup Abramovici kot dva igriva balona v vetru nepredvidljivo gibljeta po odru ter z neverjetno lahkotnostjo pred našimi očmi rišeta kratke zgodbe. Ko predstava za svojo zgodbo jemlje gledališče samo in otroško domišljijo spodbuja preko lahkotnega prehajanja med kratkimi, hudomušnimi prizori, se nam pred očmi izriše nekaj, kar bi lahko opisali kot mešanico nemega filma, risanke in gledališča. Režija: Bojan Jablanovec

© nejaaka

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 18.00 razstavo Gorana Medjugorca in Bruna Giliberta z naslovom Prikrito/Clandestine. Čilenski fotograf Bruno Giliberto je posebej za ta projekt posnel fotografijo slavne ulice Wall Street in pročelja banke JP Morgan. Na fotografiji se vidijo bankirji, ki v ranem jutru hitijo na delo. Goran Medjugorac tem bankirjem v tehniki tuša doriše tako imenovane "kitajske torbe". Fotografija je črno bela, risba pa v barvi kar celotnemu delu daje zanimiv kontrast in poudari prepad med bankirji, ki operirajo z milijoni in torbami, ki stanejo 50 centov in so zaradi svoje izjemne trpežnosti in nizke cene ter prostornosti priljubljene ikonične torbe beguncev, švercerjev in sploh nižjega sloja prebivalcev tretjega sveta. Umetnika sta posegla v opisano zamrznjeno podobo tako, da sta kovčke, nahrbtnike in torbe prestižnih znamk na črno-beli fotografiji, sestavljeni iz 720 listov formata A4, izbrisala in jih zamenjala s tako imenovanimi rdeče-belo-modrimi vrečami, celostensko sestavljanko v velikosti 12 x 4 metre pa sta dopolnila z repetitivno prostorsko postavitvijo omenjenih vreč. Na otvoritvi bo nastopila skupina Bossa de Novo.

Petek, 7. junij

V Švicariji Ljubljana bodo ob 18.00 odprli 33. grafični bienale Ljubljana z naslovom Vice v lisice, katerega rdeča nit je satira. Osrednja razstava bo na ogled v MGLC in Švicariji, dela posameznih umetnikov pa bodo na ogled še v Narodni galeriji, Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK), Galeriji Equrna, Galeriji ZVKDS, Galeriji ISIS, Projektnem prostoru DUM ter razstavišču DobraVaga. Razstava nagrajenca 32. grafičnega bienala bo na ogled v Plečnikovi hiši. Razstava, ki jo je kuriral umetniški kolektiv Slavs and Tatars bo z različnih vidikov obravnavala satiro in grafičnost ter ob zgodovinskem delu predstavila tudi dela sodobnih umetnikov, založnikov, teoretikov, aktivistov, stand up komikov in drugih.

Honza Zamojski: Untitled (The Gathering), 2019

V Galeriji Božidar Jakac (Lamutov likovni salon) Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli gostujočo razstavo Gornjesavskega muzeja Jesenice z naslovom Jeseniški cikel Božidarja Jakca. Gre za zanimivo zbirko jedkanic in risb v rjavi, črni, rdeči in mešani kredi, ki nam podaja orise delovnih procesov, portrete posameznih delavcev, eksterier in interier jeseniške jeklarne. Risbe in jedkanice z jeklarsko tematiko, ki večinoma učinkujejo kot samostojne estetsko dovršene celote, so nastale leta 1939 kot študijske priprave za potrebe velike grafike – jedkanice z naslovom Martinarna. Kustos razstave: Aljaž Pogačnik.

V Hiši kulture Pivka bodo ob 19.00 odprli razstavo z naslovom Za!Živa, ki je nastala v okviru večletnega projekta Pivka 45°40′49.63″N 14°11′46.98″E, ki poteka od leta 2015 in se ukvarja z globalnimi družbenimi problemi v lokalnem okolju. Osrednja tema letošnje izvedbe je problem varovanja voda v okviru globalne problematike onesnaževanja planeta. Udeleženci so problem preučevali v lokalnem okolju, na kraškem svetu, ki je še posebej občutljiv za onesnaževanje, saj ima skromne samočistilne sposobnosti. Razmišljali so o strategijah varovanja vodnih virov in zmanjševanja porabe vode, ki jih lahko izvaja posameznik in tako prispeva k reševanju problema. V okviru spoznavanja problema so obiskali Čistilno napravo Živa podjetja Kovod Postojna, kjer so se seznanili s postopki biološkega čiščenja odpadnih voda. Sodelujejo: Ivana Bajec, Maks Bricelj, Nejc Franetič-Deso, Evgen Čopi Gorišek, Neža Knez in Helena Tahir.

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Simone Šuc z naslovom Prostranost barvnega pogleda. Na ogled bo okoli 30 slik, ki so nastale v obdobju zadnjih pet let. Njene slikarske vizije so izven dometa prostora in časa. Z njimi za hip prestopimo prag snovnega in se prepustimo neznanim, a neskončno polnim, barvitim in živim pokrajinam, v katerih vsak posamezen del sodeluje v harmoniji celote, celota pa odmeva v vsakem, tudi najmanjšem delu. Kustosinja razstave: Andreja Borin. V artKIT Maribor pa bodo ob 19.00 odprli razstavo Toni Soprano Meneglejte z naslovom meneglejte meneglejte. Prostorska namestitev se poigrava z iluzijo introspekcije, narcisoidnega pogleda vase, ki ga seveda pričakujemo na površini, medtem ko nas prevara pogleda, povleče proti dnu, kar umetnica doseže z dokaj enostavnimi likovnimi sredstvi.

Prostranost barvnih gladin, 2019

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.30 premiera plesne predstave Tanje Zgonc z naslovom Poklon, s katero želi avtorica počastiti šestdeset let od nastanka buta in hkrati svojo tridesetletno ustvarjalno pot, predvsem pa se pokloniti svojim učiteljem – začetnikom buta, učencem ter sodelavcem, ki so jo spremljali na njeni tridesetletni poti. Rdeča nit predstave je Khandro oziroma t. i. sky dancer – traveller (popotnica v času) ter štiri aktivnosti buto telesa: umirjajoča, bogateča, navdušujoča in energična varujoča aktivnost, ki tako kot lunine mene odmerjajo ritem življenju in stopnjam razvojnega ciklusa: rojstvo, mladost, zrelost, starost. S predstavo se avtorica približa izvornemu butu, pri čemer izhaja iz svoje avtorske estetike, ki jo je desetletja gradila s poglabljanjem v buto in temelji na raziskavah pozornosti, osredotočenosti na detajle, hrbtenico in obrazno govorico ter na povezavi gibalnih arhetipov, predvsem pa na modrosti telesa. Telo nosi spomin, ki je v obliki podob in občutij shranjen v celicah, s čimer duševnost instinktivno dojema kot informacijsko omrežje z neštetimi komunikacijskimi sistemi. Predstavo bo spremljala fotografska razstava in izbor video filmov njenih buto predstav.

© Barbara Čeferin

Sobota, 8. junij

V Galeriji paviljona Expano Murska Sobota bodo ob 16.00 odprli razstavo fotografij Mankice Kranjec z naslovom Po stopinjah mojega deda. Gre za razstavo vnukinje, ki je nastala ob obletnici smrti njenega dedka Miška Kranjca. Celostno zastavljen fotografski projekt, ki je nastajal kar leto dni, zajema motive "Kranjčevega" Prekmurja, fotografije, ki bodo razstavljene v starih lesenih prekmurskih okvirjih, pa bodo dopolnjene s citati iz dedkovih knjig in zapisi spominov njenega očeta Matjaža.

V Kulturnem domu Sušak Reka bo ob 19.30 v okviru abonmaja Piranski zaliv, skupnega projekta Slovenskega mladinskega gledališča in HNK Ivana pl. Zajca iz Reke na ogled predstava Predsednice enega najpomembnejših sodobnih avstrijskih dramatikov Wernerja Schwaba. Črna komedija o življenjskih resnicah in premaknjeni pogled tako na lepoto kakor na grdoto sodobnega sveta na oder pripelje tri like, Erno, Greto in Mariedl (Maričko), čistilke naših smeti, pa tudi naše nečiste vesti. Režija: Bojana Lazić

V Klubu CD Ljubljana bo ob 21.00 premiera ambientalnega plesnega koncerta Ljubi me nežno, ki ponuja očarljivo popotovanje skozi fragmente ljubezenskega diskurza štirih protagonistov: bratov Kristijana in Žigana Krajnčana ter njunih življenjskih sopotnic Tsarine Marinkove Krajnčan in Kristyne Šajtošove. Skozi impresivne interakcije klasične in improvizirane glasbe ter natančno postavljenega in improviziranega giba se v koncertu prepletajo čutno-vizualne podobe v katerih glasba postane oder za dve plešoči telesi, ki svoj jezik razvijata na podlagi medsebojnega prejemanja in dajanja ter deljenja z občinstvom. Srečanje, prilagajanje, hrepenenje, magija, žalost, nežnost, spomin.