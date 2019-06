Staš Zgonik | foto: Borut Krajnc

Ignaas Devisch, medicinski filozof: Nenehno ukvarjanje z zdravjem ustvarja bolnike, še preden se pojavi bolezen

Ljudje smo po zaslugi napredka v medicinski tehnologiji vedno bolj obveščeni o svojem zdravstvenem stanju in potencialnih tveganjih. Na voljo imamo kopico preiskav, od genskih testiranj do presejalnih testov, s katerimi naj bi si zagotovili čim več informacij, na podlagi katerih bi lahko pravočasno ukrepali in preprečili poslabšanje zdravja. Nismo pa še osvojili strategij za racionalno spopadanje s temi informacijami, zato lahko novodobna obveščenost pogosto naredi več škode kot koristi. Poleg tega se z vedno večjimi možnostmi poseganja v naša telesa odpira kopica drugih etičnih vprašanj.

O njih smo se pogovarjali z dr. Ignaasom Devischem, profesorjem medicinske filozofije in bioetike na Univerzi v Gentu in strokovnim članom belgijskega vrhovnega zdravstvenega sveta, najvišjega posvetovalnega telesa za oblikovanje znanstveno utemeljenih smernic za zdravstveno oskrbo.

V Ljubljano je prišel kot gostujoči predavatelj na srečanju Inovativnega partnerstva za boj proti raku, z evropskimi sredstvi podprtega projekta, ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kaj nam filozofija lahko pove o sodobni medicini? Kaj so najpomembnejša vprašanja današnjega časa?