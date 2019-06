Od disko kluba v New Yorku do krikov v obleganem Sarajevu

Festival glasbenega filma bo ponudil enajst filmov za različne glasbene in filmske okuse

Studio 54

V Kinodvoru bo med 13. in 15. junijem potekal festival glasbenega filma Naj se rola, na katerem bodo premierno predstavili enajst filmov za različne glasbene in filmske okuse, ki so razdeljeni v tri tematske sklope: Zid (ob 30. obletnici padca berlinskega zidu), Anatomija zabave in Barve glasbe. V sodelovanju z Jazz festivalom Ljubljana bodo 18. junija dodali še bonus track, na katerem bo igralec in režiser Mathieu Amalric osebno predstavil svojevrsten filmski eksperiment, ki ga od leta 2010 soustvarja z Johnom Zornom. Na Kinodvorišču bo 14. junija potekal tudi festivalski open-air party, na katerem bodo nastopili: DJ Udo Brenner, DJ Monday in Nati Katchi.

Festival bodo 13. junija ob 17.00 odprli z dokumentarcem Svoboda in rock v režiji Jima Browna, ki razkriva, kako je rock’n’roll prispeval h koncu hladne vojne, zajema pa čas med letoma 1955 in 1991 ter vključuje intervjuje s predsednikoma Jimmyjem Carterjem in Mihailom Gorbačovom ter zahodnimi in vzhodnimi zvezdniki, kot so The Beach Boys, Billy Joel, Scorpions in Stas Namin. Ob 19.00 bo sledil film Hansa studio: Ob zidu 1976-90 (r. Mike Christie), ki govori o berlinskem studiu, v katerem je nastala cela vrsta prelomnih albumov skupin, kot so Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds, Siouxsie and the Banshees, R.E.M., Supergrass in druge. Dokumentarec razkriva, kako je studio, ki je bil včasih znan kot tovarna nemških šlagerjev, postal kraj, ki je definiral celo generacijo svetovnih glasbenikov.

ln1Ms_9IZDo

Ob 21.30 bodo s festivalsko premiero filma Kriči, Sarajevo!, na kateri bodo gostili režiserja Tarika Hodžića in producenta Adnana Ćuharo, uradno odprli tudi letni kino Kinodvorišče v atriju Slovenskih železnic. Film govori o neki hladni decembrski noči leta 1994, ko je pred osuple obiskovalce sarajevskega kulturnega doma stopil Bruce Dickinson, legendarni pevec skupine Iron Maiden. Za naslednjih nekaj ur je vojna izginila in ljudje so lahko skoraj spet verjeli, da je normalno življenje mogoče. Dickinson je v mikrofon zavpil "Scream for me Sarajevo!" in z njim so vpili vsi, ki so tiste noči tvegali življenja, da bi bili lahko del tega zgodovinskega koncerta.

m3MedSfD57w

Drugi dan festivala se bo ob 17.00 začel s projekcijo dokumentarca Šov mora biti: Legendarni organizatorji rock koncertov (r. Molly Bernstein, Philip Dolin), ki na anekdotičen in duhovit način razgrinja pogosto spregledani, a ključni del zgodovine rock'n'rolla: zgodbo organizatorjev koncertov in agentov, ki so razvili posel glasbenih turnej. Ob 19.30 bo sledil film Francoski valovi (r. Julian Starke), ki skozi pričevanja ikoničnih francoskih in mednarodnih glasbenikov razkriva zgodovino francoske elektronske glasbe, kot jo vidi mlada generacija. Ob 21.30 pa bo na ogled še dokumentarec Studio 54 (r. Matt Tyrnauer), ki razkriva skrito zgodbo o nastanku in zatonu "največjega nočnega kluba vseh časov".

cUyyvO-2_JM

rW-eehvrJnI

Zadnji dan festivala se bo začel ob 16.00 s filmom Črni Indijanci (r. Jo Béranger, Hugues Poulain, Édith Patrouilleau), ki se poklanja indijanskim duhovom na ameriški zemlji, kakor to počnejo veliki plemenski poglavarji. Ob 18.00 bo sledil film Blue Note: onkraj not (r. Sophie Huber), ki razkriva edinstveno vizijo ikonične ameriške založbe, ki sta jo leta 1939 ustanovila nemška priseljenca judovskih korenin Alfred Lion in Francis Wolff. Ob 20.00 bo na ogled film Carmine Street Guitars (r. Ron Mann), ki prikazuje pet dni v življenju legendarne trgovine z ročno izdelanimi kitarami v Greenwich Villageu. Večer se bo ob 22.00 zaključil s filmom Poletje (r. Kirill Serebrennikov), ki se odvija v Leningradu neko poletje v zgodnjih osemdesetih, navdihnilo pa ga je življenje dveh ključnih predstavnikov ruskega rocka.

6D0uVDnCOR4