Ljubljana ima najstarejši jazz festival v Evropi

Jubilejni Jazz festival Ljubljana bo ponudil 30 koncertov na osmih prizoriščih

Snarky Puppy

Od 18. do 22. junija bo v Ljubljani potekal 60. Jazz festival Ljubljana, najstarejši evropski jazz festival, ki je leta 2018 prejel nagrado Evropske jazz mreže (Europe Jazz Network) za drzen in vizionarski program. Na jubilejnem festivalu, ki sta ga zasnovala Bogdan Benigar in Edin Zubčević, se bo na osmih prizoriščih zvrstilo več kot 30 koncertov priznanih tujih jazzovskih izvajalcev (John Zorn, Snarky Puppy in Nubya Garcia), rekordno pa bo tudi število domačih glasbenikov.

"Letošnji festival znova odraža ne samo lastno estetiko, temveč tudi trenutno slovensko sceno. Še zlasti pomemben del programa sestavljajo slovenski glasbeniki različnih generacij, z različnimi slogi in pristopi. Ker so prispevali k rasti in razvoju te skupnosti, smo poleg uveljavljenih glasbenikov vključili obilico mladih umetnikov. Verjamemo, da bodo kmalu postali del ne samo slovenske, temveč tudi širše glasbene skupnosti. Letos bo nastopilo rekordno število slovenskih glasbenikov, ki bodo predstavljali svoje nove bende in nove skladbe", sta zapisala Bogdan Benigar in Edin Zubčević.

Osrednji dogodek letošnjega festivala bosta dva večera avantgardnega saksofonista, skladatelja, založnika in producenta Johna Zorna. Že prvi dan, 18. junija, bo Zorn predstavil recital The Hermetic Organ, dan kasneje bo sledil Bagatelles maraton, na katerem se bo z 20-minutnimi nastopi na odru izmenjalo kar 14 zasedb, ki bodo poustvarile več kot 50 skladb iz nove Zornove pesmarice, med njimi tudi Masada, s katero je Zorn pred leti še nastopil v Ljubljani. Gre za prvega od devetih tovrstnih maratonov, ki se bodo zvrstili še na osmih drugih jazz festivalih. Johnu Zornu bosta posvečena tudi dva dokumentarna filma, ki ju je posnel njegov prijatelj, francoski igralec in režiser Mathieu Amalric.

Tudi otvoritveni koncert bo svojevrsten spektakel, na katerem bodo v ospredju slovenski glasbeniki mlajše in srednje generacije, ki živijo in delujejo v New Yorku (Jernej Bervar, Marko Črnčec, Vid Jamnik, Jan Kus, Igor Lumpert in Žan Tetičkovič). Vsak bo nastopil z eno avtorsko skladbo v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija. Na festival se ponovno vrača švedski tri Fire!, tokrat prvič tudi s pevko Mariam Wallentin, v Klubu CD pa bo nastopila britanska glasbenica Nubya Garcia, ki je ob Shabaki Hutchingsu, Kokoroko in še nekaterih drugih glasbenikih oplemenitila londonsko jazz groove sceno.

Dpe0EnD9870

lUmNtpJpm9o

Pester bo tudi program v parku pred Cankarjevim domom, kjer bodo med drugim nastopili Mats Gustafsson & Ken Vandermark, Manu Mayr solo + Synesthetic 4, Jan Kus & The Slavo Rican Assembly, Fish in Oil, že tradicionalno pa bo zadnji dan potekal glasbeni sejem Jazz Bazaar. Festival se bo zaključil v Križankah s koncertom domače zasedbe Ecliptic in Snarky Puppy, ki veljajo za "eno najbolj atraktivnih zasedb stoletja, ki briše meje glasbenih žanrov in oblikuje svojega".

fEHpq-BxFm4

V okviru spremljevalnega programa je v Mali galeriji CD na ogled razstava koncertnih fotografij Žige Koritnika z naslovom Cloud 9, v Avli NLB pa razstava 60 let plakatov Jazz festivala Ljubljana po izboru Maje Gspan.

Več o programu na tej povezavi