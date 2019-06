Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo Instinkt, na kateri so predstavljena dela, ki raziskujejo, kako je odnos med živaljo in človekom ideološko poudarjen ali prikrit, prvi koncert cikla Selekcija#, na katerem bo nastopila Perera Elswhere, skupinsko razstavo Dokaz št. 1, premiero dramedije Izkoristi in zavrzi me mlade avtorice Ize Strehar v režiji Gregorja Grudna, razstavo fotografij Igorja Andjelića z naslovom Casa come me ob 100-letnici umetniške šole Bauhaus, trap dogodek Pimped Out, na katerem bodo nastopili: Capo Plaza, Matter, Yugos, Drill, Klinac, Mito - Egon in drugi.

Četrtek, 20. junij

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Instinkt, ki predstavlja dela mednarodne zasedbe umetnic in umetnikov (Vanja Bučan, Anja Carr, Klaus Pichler, Alexandra Soldatova, Daniel Szalai), ki raziskujejo, kako je odnos med živaljo in človekom ideološko poudarjen ali prikrit s podobami ter kako pojem instinkta definira tako fotografski proces kot tudi fotografsko reprezentacijo. Razstavljena dela tematizirajo različne aspekte reprezentacije živali in iz različnih perspektiv naslavljajo kompleksen odnos človeka do živali, njunega sobivanja in pomene, ki iz tega izhajajo. Kuratorka razstave: Jasna Jernejšek

Klaus Pichler: Skeletons in the Closet, 2013

V Mestni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli mednarodno skupinsko razstavo Dokaz št. 1, ki združuje nabor umetnikov, za katere bi lahko rekli, da raziskujejo svet skozi forenzično estetiko, pri čemer se poslužujejo orodij naravoslovnih in družbenih ved ter se tako odzivajo na kompleksno problematiko sodobne družbe. Razstavljena dela sugerirajo skepticizem o formalni resnici. Večina jih je namreč nastala s preverjanjem uradne zgodovine, tako njenih protokolov kot tudi politike produkcije znanja, in ob natančnem pregledovanju arhivskega gradiva ali zbiranju podatkov z intervjuji. Pogled umetnikov je uperjen proti institucionalni avtoriteti, v središču njihovega zanimanja pa je odsotnost ravnovesja moči, ko se individuum ali skupina sooči bodisi z državo in njenimi birokratskimi aparati bodisi s korporacijami in njihovo simbolno močjo ali kapitalom. Sodelujejo: Nika Autor, Boris Beja, Anca Benera & Arnold Estefan, Nemanja Cvijanović, Lana Čmajčanin, Minna Henriksson, Sanela Jahić, Nikita Kadan, Mark Požlep, Lala Raščić, Kamen Stoyanov, Sašo Sedlaček, Katarina Zdjelar. Kustosinja razstave: Alenka Trebušak

Sanela Jahić: Mehanizem za ustvarjanje napetosti, 2013

Na Mali sceni MGL bo ob 20.00 premiera dramedije Izkoristi in zavrzi me mlade avtorice Ize Strehar. To je zgodba o petih mladih odraslih, ki raziskuje, kako zelo nevarna je lahko igra intime – sploh če si neizkušen, ranljiv in zmeden glede svojih osebnih načel. Kdor ne zna prevzemati moralne odgovornosti do sočloveka, je ne bi smel igrati. Režija: Gregor Gruden

© Peter Giodani

V Galeriji Škuc Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo fotografij Igorja Andjelića z naslovom Casa come me ob 100-letnici umetniške šole Bauhaus. Po razstavi Cinecittà, ki je bila lani na ogled v Galeriji Fotografiji in je črpala navdih v črno-belem svetu italijanskega neorealizma, se tokratna tematsko navezuje na tradicijo nemškega Bauhausa, a ne skozi dobesedni prenos motivov, pač pa ga interpretira ideološko. Glavno vodilo pri ustvarjanju njegovega novega projekta je slavna ideja Walterja Gropiusa, ki izpostavi povezovanje vseh področij ustvarjanja, rušenje meja med "visoko" in "obrtno" umetnostjo, ki šele lahko pripelje do končnega cilja vseh vizualnih umetnosti oziroma gesamtkunstwerka. Kuratorka razstave: Hana Čeferin

Pred Pritličjem Ljubljana bo ob 21.00 na prvem koncertu cikla Selekcija# nastopila Perera Elswhere, ki žanrsko združuje srhljivo ambientalno glasbo s psihadeličnim, avantgardnim R&B-jem in eksperimentalno ljudsko glasbo. Za ogrevanje bo poskrbela Estera.

GzI3CSPaRPg

V Vadbenici LGL bo ob 21.30 premiera lutkovne miniaturke za odrasle Moč avtorjev Jiříja Zemana in Martine Maurič Lazar, ki raziskuje področje intimnega lutkovno-predmetnega gledališča. Vizualna lutkovno gledališka miniaturka s svojimi izraznimi sredstvi preizprašuje različne motive moči in šibkosti, javnega in zasebnega.

© Jaka Varmuž

Petek, 21. junij

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo ob 19.00 odprli razstavo Vzemi si čas. Čas, repeticija in upočasnitev, ki se osredotoča na umetniška dela, v katerih se zlasti s strategijama repeticije in upočasnitve čas zaustavlja, ponavlja, razteza in poglablja, tako da postane skorajda dotakljiva materija, nasprotje linearnemu času in popolno nasprotje pospešenemu, ki ga je ustvarila zahodna družba. Osredotoča se na dela, ob katerih lahko gledalec v čas skorajda vstopi, ga tako rekoč vidi in občuti, na dela, ki s svojo strukturo ter s posebno subtilno, poetično in čustveno atmosfero zavedanje časa potencirajo. Sodelujejo: Patrick Bernatchez, Meta Grgurevič, Anja Jelovšek, Ragnar Kjartansson, Davor Sanvincenti, Tomo Stanič, Ana Straže, Matej Andraž Vogrinčič, Guido van der Werve. Kustosinja razstave: Irena Čerčnik

Matej Andraž Vogrinčič: Untitled (Pillows), 2016

Na letnem vrtu Pri Rdeči Ostrigi Škofja Loka bodo ob 20.30 na koncertu Poslednji zbogom nastopili: Punčke, Seine (Hr) in Lynch (Slo).

gps5OTa95dw

V Cvetličarni Ljubljana bo ob 22.00 potekal trap dogodek Pimped Out, na katerem bodo nastopili: Capo Plaza, Matter, Yugos, Drill, Klinac, Mito - Egon + DJ program: Gabi, Tikach, Tschimy, YNGFirefly, Re3600, SunnySun.

nb_y01aM0T4

Sobota, 22. junij

V Stari mestni elektrarni-Elektro Ljubljana bo ob 20.00 v okviru 12. mednarodnega festivala novega cirkusa in sodobne klovnade Klovnbuf na ogled predstava Luža v izvedbi francoske skupine Defracto. Gre za nedeterminiran performans, ki se razteza preko meja, označenih s trakom.

BXXfRlC1a-M