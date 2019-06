Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

Jonas Sonnenschein, okoljski ekonomist: Z nazadnjaškimi okoljskimi stališči bo vedno težje zmagati na volitvah

Dr. Jonas Sonnenschein zadnje leto z družino živi v Sloveniji. Je Nemec, poročen s Slovenko, ki jo je spoznal med študijem na Švedskem. Kljub bivanju v Sloveniji je še vedno zaposlen kot raziskovalec na Inštitutu za industrijsko okoljsko ekonomijo Univerze v Lundu.

V doktorski nalogi, ki jo je uspešno zagovarjal prejšnji mesec, se ukvarja z vprašanjem zelene rasti in hitrega razogljičenja družbenih sistemov. Njegova osrednja ugotovitev je, da pri snovanju in izvajanju ukrepov še zdaleč nismo dovolj odločni in ambiciozni.

Lahko bi živeli v Nemčiji, lahko bi živeli na Švedskem. Zakaj ste se odločili za Slovenijo?