Staš Zgonik | foto: Borut Krajnc

Gabrijela Simetinger, seksologinja: Največji problem v spolnosti je, da nihče ne ve, kaj se dogaja pri sosedih

Dr. Gabrijela Simetinger je tudi članica izobraževalnega odbora evropskega združenja za spolno medicino (eSSm).

Dr. Gabrijela Simetinger je zaposlena v splošni bolnišnici Novo mesto, kjer dela kot ginekologinja in porodničarka. En dan na teden pa namenja svoji seksološki ambulanti, kamor po nasvet in morebitno terapijo pridejo ženske s težavami v spolnosti. Največ dela ima s spreminjanjem zakoreninjenih prepričanj in družbenih dogm o spolnosti, ki ženske in njihove partnerje zaradi nezmožnosti doseganja vseh visokih pričakovanj pogosto spravljajo v stisko.

Dodatna seksološka izobrazba ji pride prav tudi pri njenem rednem delu, ko ženskam daje celostne informacije. »Urologi denimo vsakemu moškemu pacientu povedo, kakšna bo njihova spolna funkcija po operativnem posegu. Ženske pa niso vajene, da bi jim to kdo razložil, in tudi ne pomislijo, da bi se o tem pozanimale. So pa za informacijo, če jo dobijo, zelo hvaležne.«

Seksologija ima sicer v Sloveniji že večdesetletno tradicijo, a se je sprva ustalila pod okriljem psihiatrije. Seksologija kot spolna medicina, ki zajema biološke, psihološke in socialne vidike motenj spolnosti, pa se je razvila šele na prelomu tisočletja, kot posledica naključnega odkritja viagre.

Odkritje viagre je bilo torej pomembna prelomnica?