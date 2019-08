Marjan Horvat | foto: Uroš Abram

Ilija Trojanow, pisatelj: Moramo se zavedati, da tudi sami omogočamo izkoriščanje v svetu

lija Trojanow (1965) je eden izmed tistih evropskih intelektualcev, ki si globljega uvida v zakonitosti sveta niso pridobili (le) z branjem leposlovnih in strokovnih knjig, temveč so te zakonitosti doživeli in izkusili v lastnem življenju. Ko je bil še otrok, se je z družino iz bolgarske prestolnice, kjer se je rodil, preselil v Nemčijo, kmalu zatem so odšli v Kenijo. Do leta 1984 – z nekajletno prekinitvijo – je živel v Nairobiju, nato se je vrnil v Evropo in med letoma 1985 in 1989 v Münchnu študiral etnologijo in pravo. Leta 1999 se je za šest let preselil v Mumbaj, kasneje v Cape Town, nato pa se je znova vrnil v Nemčijo. Danes živi na Dunaju. In še vedno veliko potuje.

Čeprav je Trojanow prva leposlovna dela, potopise in reportaže, v glavnem o Afriki, napisal že v devetdesetih letih, si je svetovni sloves – in tudi najpomembnejše nagrade za književnost, ki jih podeljujejo na nemškem govornem območju – pridobil z romanom Zbiralci svetov. V njem je slikovito opisal življenjsko pot ekscentričnega angleškega popotnika in raziskovalca sira Richarda Francisa Burtona. Založba Beletrina je v zadnjih letih poleg Zbiralcev svetov izdala še slovenska prevoda njegovega okoljevarstvenega romana Tajanje in eseja Odvečni človek, v katerem je posledice podnebnih sprememb povezal z neizprosnostjo neoliberalnega trga delovne sile. Pisatelju, ki je tudi avtor številnih družbenokritičnih knjig, so ZDA leta 2013, ker je kritiziral delovanje NSA, prepovedale vstop v državo.

Ta čas končuje – kot pravi sam – precej dramatičen roman o Putinu, Trumpu, lažnih novicah in »žvižgačih«. V delu ima še kompleksen utopični roman, v katerem bo ponudil svojo inačico mogočega razvoja globalne družbe. Eden izmed njegovih zdajšnjih projektov je tudi pisanje krajše knjižice Intelektualna samoobramba. V njej bo bralcem predstavil tehnike, s katerimi naj bi se obranili pred napadi na intelektualno integriteto. Nekakšen »judo za možgane«, kot pravi.

Prejšnji teden je z Odprtim pismom Evropi odprl festival Dnevi poezije in vina, ki je potekal na Ptuju. V tem odprtem pismu – gre za projekt festivala, s katerim se ugledni evropski književniki odzivajo na razmere v Evropi, njihove zapise pa objavijo nekateri vplivni evropski časopisi – ni prizanesel nikomur v Evropi; ne njenim političnim elitam, pa tudi ne nam, njenim državljanom. Vsi smo »sostorilci«.

V pismu ste neskladje med retoriko in dejanji vodilnih politikov v EU ponazorili s shizofrenim ravnanjem glavnega protagonista Stevensonovega romana Doktor Jekyll in gospod Hyde. Trdite, da je njihovo »reševanje« najbolj žgočih težav v Evropi, migrantske tragedije, občutnega povečanja socialne neenakosti, podnebnih sprememb itd., zaznamovano s hinavščino, saj veliko govorijo o solidarnosti z najranljivejšimi skupinami, politike, ki jih izvajajo, pa so v resnici odvisne od gospodarskih interesov. Po vašem mnenju evropski politiki ne lažejo, temveč so žrtve neke oblike shizofrenije. Na podlagi kakšnega premisleka ste postavili to »diagnozo«?