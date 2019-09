Gregor Kocijančič | foto: Borut Krajnc

Dan Podjed, antropolog: Digitalni totalitarizem, sistem družbenega razvrščanja, bo deloval

Dan Podjed (1975) je antropolog, ki raziskuje pod okriljem Inštituta za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, projektno sodeluje z Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani ter poučuje na ljubljanski Filozofski fakulteti. V raziskovalnem delu na presečišču različnih ved preučuje družbene fenomene, povezane z odnosom med ljudmi in sodobnimi tehnologijami. Za svojo nedavno izdano knjigo Videni, ki nosi podnaslov Zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, pravi, da je »bila zastarela v trenutku, ko je izšla«, saj v njej raziskuje hitro razvijajoč se svet visoke tehnologije, s katerim je tako rekoč nemogoče ostati ustrezno seznanjen: »kot bi bil na tekočem traku, na katerem tečeš hitreje in hitreje, a si ves čas na istem mestu,« pravi.

Kljub temu pa mu je s knjigo uspelo ponuditi poglobljen razmislek o najaktualnejših družbenih vprašanjih, povezanih z nadzornimi sistemi velikih korporacij in oblasti, s kratenjem zasebnosti, s spletnimi fenomeni, ki odražajo voajerske in ekshibicionistične težnje sodobnega človeka, ter s spletnimi velikani, ki jim v zameno za njihove preroške sposobnosti razdajamo svoje dragocene podatke. Podjed ugotavlja, da če v sodobnosti nisi viden, pravzaprav sploh ne obstajaš. O teh temah smo pokramljali na njegovem domu v Ljubljani, kjer opravi veliko raziskovalnega dela. Kot priznava, mu raziskovanje družbenih vprašanj, povezanih s spletom, omogoča, da je »učbeniški primer foteljskega znanstvenika«.

V strahu, da nas nekdo opazuje, marsikdo prekrije svojo spletno kamero. Med takšnimi je celo Mark Zuckerberg. Ali je tak strah pred vseprisotnim nadzorom prek spleta upravičen ali pogosto meji na preganjavico?