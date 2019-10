Prihaja TV serija Mi, otroci s postaje Zoo

Snemanje se je v Berlinu in Pragi že pričelo

Ena od naslovnic slovenskega prevoda knjige

© arhiv založbe

Pod okriljem nemške produkcijske hiše Constantin in Amazona nastaja TV serija Mi, otroci s postaje Zoo. Nadaljevanko, ki jo bo sestavljajo osem epizod, bodo v režiji Philippa Kadelbacha posneli po istoimenskem kultnem avtobiografskem delu Christiane F. iz leta 1978, v katerem opisuje pretresljivo življenje najstniških odvisnikov v Berlinu.

Po navedbah producentov bo serija prikazala sliko provokativne in kontroverzne berlinske klubske scene in podzemlja 80. let minulega stoletja.

Za televizijsko priredbo bo poskrbela pisateljica in scenaristka Annette Hess, ki je med drugim znana po serijah Ku'damm 56 in Ku'damm 59.

Originalna nemška naslovnica

© arhiv založbe

V seriji bodo zaigrali Jana McKinnon v vlogi Christiane, Michelangelo Fortuzzi kot Benno, Lena Urzendowsky kot Stella, Bruno Alexander kot Michi, Jeremias Meyer kot Axel in Lea Drinda kot Babsi.

Proračun serije, ki jo bodo po pisanju nemške tiskovne agencije dpa snemali v Pragi in Berlinu do februarja prihodnje leto, je več kot 25 milijonov evrov, videti pa jo bo mogoče v Nemčiji, Avstriji in Švici prek plačljive storitve Amazon Prime Video.

V istoimenskem filmu (Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) iz leta 1981 je nastopil tudi legendarni britanski glasbenik David Bowie.

Naslovnica angleške različice knjige

© arhiv založbe

KxtqJxq2yck