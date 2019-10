Pričenja se največji knjižni sejem na svetu

Na 71. mednarodnem knjižnem sejmu se bo predstavilo okoli 7500 razstavljavcev iz 150 držav

Slovenska stojnica na frankfurtskem knjižnem sejmu 2013

© JAK RS

V Frankfurtu se danes, 16. oktobra za strokovno javnost odpira 71. mednarodni knjižni sejem, na katerem se bo predstavilo okoli 7500 razstavljavcev iz 150 držav. Častna gostja Norveška, ki se bo v Frankfurtu predstavila pod motom Sanje v nas, bo na sejem pripeljala 100 avtorjev, med njimi bodo Jo Nesbo, Maja Lunde, Erik Fosnes Hansen, Jostein Gaarder, Tomas Espedal, Per Petterson in Maria Parr. Za slovensko predstavitev bo poskrbela Javna agencija za knjigo (Jak). Sejem bo za širšo javnost odprt konec tedna.

Za razliko od prejšnjih let ob letošnjem knjižnem sejmu v Frankfurtu v stroki vlada optimistično razpoloženje, saj so v Nemčiji prvič po letu 2012 zabeležili porast prodaje knjig. Letošnja izdaja bo tudi močno zazrta v prihodnost, saj se bo posvetila novim tehnologijam, novim oblikam posredovanja literature in novim skupinam bralcev. Med drugim bodo letos prvič na sejmu poseben prostor namenili zvočnim knjigam in podcastom, prvič pa bodo več pozornosti posvetili tudi virtualni resničnosti in umetni inteligenci.

Slovenija, ki bo častna gostja leta 2022, se bo na sejmu predstavila s stojnico in devetimi dogodki s slovenskimi avtoricami in avtorji z novimi knjižnimi prevodi v nemščini. Drago Jančar bo med drugim gost najuglednejšega sejemskega prizorišča, odra Das blaue Sofa (Modra zofa), na katerem svoje nove prevode predstavljajo najpomembnejši avtorji sejma. Predstavljal bo s kresnikom nagrajeni roman In ljubezen tudi (Wenn die Liebe ruht) v prevodu Daniele Kocmut.

Aleš Šteger bo predstavljal Na kraju zapisano (Logbuch der Gegenwart) v prevodu Matthiasa Göritza, Jurij Hudolin prevod romana Pastorek (Der Stiefsohn) v prevodu Daniele Kocmut, Glorjana Veber pa bo na večeru platforme Versopolis brala svoje nove, še neobjavljene prevode poezije.

V salonu Gourmet & Travel+ se bo predstavila Anita Šumer s knjigo Drožomanija, ki je na Gourmand World Cookbooks Awards letos slavila v dveh kategorijah: kruh in zbiranje dobrodelnih sredstev.

Na odru Weltempfang bo JAK soorganiziral pogovor o literarnem prevajanju, na katerem bo sodelovala prevajalka Tanja Petrič. V strokovnem programu za prevajalce pa bosta poleg nje še dve slovenski prevajalki iz nemščine – Amalija Maček in Nina Medved.

Na slovenski stojnici bo letos šest založniških postaj, na katerih bodo sestankovali predstavniki založb Pivec, Sodobnost International, Goga, Miš, Sanje in Morfem. Na sejmu bosta z individualnima stojnicama sodelovali še založbi Beletrina in Mladinska knjiga ter tiskarsko podjetje DZS Grafika.

Preberite si tudi članek Lare Paukovič