Kaj prinaša letošnji LIFFE?

Festival bo med drugim obiskal kontroverzni ameriški režiser Abel Ferrara

Zajec Jojo

Od 13. do 24. novembra bo v Ljubljani potekal 30. Ljubljanski mednarodni filmski festival LIFFe, na katerem bodo prikazali 96 celovečernih in 25 kratkih filmov, izbrani filmi pa bodo na ogled tudi v Mariboru, Celju in Novem mestu. Jubilejno izdajo bo obiskal kontroverzni ameriški režiser Abel Ferrara, ki se mu bodo poklonili tudi v sekciji Posvečeno s filmi Angel maščevanja, Pasolini in Tatovi teles, njegov avtobiografski film Tommaso, pa bo odprl letošnji festival. Fokus festivala bo na kubanskem filmu, z retrospektivo pa se bodo poklonili letos preminuli režiserki Agnès Varda.

Med desetimi filmi v tekmovalni sekciji Perspektive bodo letos med drugim prikazani v Benečijo postavljeni sanjski igrani prvenec Gregorja Božiča Zgodbe iz kostanjevih gozdov, slovenska manjšinska koprodukcija Šivi Miroslava Terzića, drama o odraščanju Bik Annie Silverstein, film o tragičnem poglavju gvatemalske zgodovine Naše matere Cesarja Diaza, avtobiografsko obarvan portret britanske družine po spominih režiserja Richarda Billinghama Ray in Liz ter film Angelo v režiji Markusa Schleinzerja o poskusu avstrijske aristokracije, da v svojem krogu vzgoji in izobrazi afriškega dečka.

V sekciji Predpremiere bodo slovenske barve zastopali celovečerec Jaz sem Frenk v režiji Metoda Pevca ter prva dva dela televizijske serije Jezero, ki sta jo po kriminalki Tadeja Goloba režirala Matevž Luzar in Klemen Dvornik. Sekcija med drugim ponuja film Kena Loacha o novih oblikah delavskega izkoriščanja Medtem ko vas ni bilo, najnovejši film bratov Dardenne Mladi Ahmed o radikaliziranju mladih islamistov v Belgiji, canskega nagrajenca žirije Nesrečniki v režiji Ladja Lyja in pa odmevni film Romana Polanskega Obtožujem! Med predpremierami bo prikazana še manjšinska slovenska koprodukcija Bog obstaja, ime ji je Petrunija režiserke Teone Strugar Mitevske, južnokorejski film Parazit, ki je režiserju Bong Joon-hoju s kombinacijo črnega humorja in družbene kritike prinesel prestižno zlato palmo na filmskem festivalu v Cannesu, Moj najboljši profil v režiji Safyja Nebbouja z Juliette Binoche v vlogi 50-letnice, ki se na družbenih omrežjih izdaja za 25-letnico.

V sekciji Kralji in kraljice bodo med drugim na ogled Bacurau Kleberja Mendonce Filha in Juliana Dornellesa, metafora današnje Brazilije, preoblečena v distopični vestern, Družinska romanca d.o.o. Wernerja Herzoga, ki na poti raziskovanja absurdnosti sodobne civilizacije predstavi japonski trend najemanja pristnih medsebojnih odnosov, Zajec Jojo (r. Taika Waititi), odštekana satira o fantiču in njegovem izmišljenem prijatelju Hitlerju, Gospodov glas, nastal po romanu Stanislava Lema v režiji Gyorgyja Palfija, ki predstavlja temačno zgodovino neke družine.

LIFFe vsako leto predstavi tudi manj znane filme, manj znanih avtorjev iz manj znanih kinematografij v sekcijah Panorama svetovnega filma in Ekstravaganca, med ustaljenimi sekcijami festivala pa sta tudi Kinobalon ter tekmovalni program kratkih filmov Evropa na kratko.