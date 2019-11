Svetlana Slapšak: »Da bi vzdrževala svoj feministični plamen, sem vsaj trikrat na mesec zahtevala ločitev«

IZJAVA DNEVA

"Dogodek iz Beograda leta 1968, ko sta na zborovanju na dvorišču fakultete moji kolegici hoteli govoriti o feminizmu, fantje pa so jima žvižgali, vse pove. Tako sem tudi postala feministka. In da bi vzdrževala ta svoj feministični plamen, sem potem vsaj trikrat na mesec zahtevala ločitev. Kar pa se intelektualcev tiče, zelo zlahka se verbalno odpovejo patriarhatu, a je uresničenje odvisno tudi od njihovega značaja in občutka za enakost, ki deluje ali ne. Večinoma ne – zato imamo tako malo feministov". (Antropologinja dr. Svetlana Slapšak v intervjuju za revijo Onaplus)

© Uroš Abram

Preberite tudi:

Intervju s Svetlano Slapšak: »Beseda lahko resnično ubije«

Intervju s Svetlano Slapšak: »Nujna je ustanovitev nove evropske antifašistične koalicije«

»Solidarnost s Svetlano Slapšak!«

Problematični predsednik državnega sveta A. K.