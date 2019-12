Moč posameznika v boju proti institucijam

Kriminalna drama v produkciji Lignit Filma, ki se estetsko napaja iz "neo-noirskih" in konspirativnih trilerjev iz sedemdesetih let 20. stoletja

V sklopu projekta Naši filmi doma, ki ga Slovenski filmski center, v sodelovanju s Cankarjevim domom organizira od jeseni leta 2017, bo 3. decembra ob 19.30 premiera kriminalne drame Korporacija, ki je nastala po scenariju Zorana Benčiča, pisatelja, avtorja besedil in vokalista skupine Res Nullius ter v režiji Mateja Nahtigala. Film, ki v ospredje postavlja preiskavo sporne gradnje stavbnega kompleksa, koruptivna dejanja vpletenih, govori o volji in moči posameznika; o boju proti institucijam, o posameznikovi angažiranosti ter o odločitvah, sprejetih v zakulisju.

Leon Gall je policijski inšpektor v poznih tridesetih. Svoje otroštvo je preživel z marginalci v natrpanem delavskem naselju in prav v četrti, kje je odraščal s svojo pokojno materjo, ki je bila narkomanka, želi "Korporacija Rihter" začeti z gradnjo največjega stavbnega kompleksa v zgodovini mesta. Zaradi čustvene navezanosti in občutka, da nekaj ni v redu, Leon začne poizvedovati o projektu. Od svojega dekleta, elitne prostitutke Veronike Gril, ki nudi svoje usluge pomembnemu politiku in enemu od glavnih akterjev pri projektu, izve, da je bil nakup tamkajšnjega zemljišča sumljiv. Medtem ko njegova policijska partnerica Kaja z negodovanjem opazuje njegovo raziskovanje, Leon verjame, da lahko z uspešno preiskavo popravi krivico in kaznuje odgovorne.

"Kaj je potrebno, da se v družbi nekaj spremeni? Ali je to posameznik? Kritična masa ljudi z podobnimi željami in ideali? Ali sploh lahko vplivamo na družbeni ustroj, mu malce spremenimo pot? Ali že vsak poizkus, s tem ko obstaja, nekaj spremeni? Oziroma kaj pomeni verjeti v zakon in oblast? Kakšno je razmerje moči med ljudmi, ki v uradnih političnih strukturah urejajo naša vsakdanja življenja, in med tistimi, ki finančno poganjajo ves ustroj? Kaj so v tem pogledu organi reda in miru? Kdo obvladuje naša življenja in s kakšnimi nameni?, so vprašanja, ki se jih v filmu loteva režiser.

Režiserjev prvenec Psi brezčasja / Case: Osterberg, prirejen po romanu Zorana Benčiča, je leta 2015 prejel nagrado mednarodnih filmskih kritikov Fipresci na 18. Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Film Korporacija je bil uvrščen v letošnji tekmovalni program 22. Festivala slovenskega filma, kjer je Jana Zupančič prejela vesno za najboljšo žensko stransko vlogo.

