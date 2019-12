REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Kurzshlussu bo nastopil DJ Umek, v K4 techno očaka iz Berlina in Londona Substance aka DJ Pete in Steve Bicknelll, Channel Zero pa bo gostil londonskega studijskega čarodeja Alphabets Heavena.

Alphabets Heaven

Petek, 20. december

(19.00): Soteska 8 Ljubljana: Maša (DJ set)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Fotr Žmauc & Selektor Dinarid (DJ dvoboj)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Futon)

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Support Your Locals - anniversary edition (Afekt Music, Sam.o.Sim, Jamie Ricaro, Nathan Dexter, Šmon, Decadenzza)

(22.00): Gospodarsko razstavišče (Kurzschluss) Ljubljana: Umek (gostje: Reinier Zonneveld, Matt Sassari, Veztax, Erik Gross)

(23.00): Božidar Ljubljana: Stojan, Maci Stojanovič, Wish.Ko (DJ set)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Vulpes, Min (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4 w/ DJ Pete & Steve Bicknel (Glavni oder: Substance aka DJ Pete, Steve Bicknelll. Mali oder: Christian Kroupa / Alleged Witches, Nitz; VJ: 5237)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torul Torulsson)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijev Decembrski Punč Vol. 3 (DJ Dani)

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Refresh x rx:tx (Alphabets Heaven, Felis Catus, Terranigma, DVS. VJ: 5237)

(23.30): Moment Bar Ljubljana: Can You Dance 2 My Beat (Deyco, Cassper, Thomas, Zalani, Levis, Belluci, Hayro Kurillo, Lanchelli, Andy Raze)

Sobota, 21. december

(22.00): Gospodarsko razstavišče (Kurzschluss) Ljubljana: Glitterbox (Roger Sanchez, The Shapeshifters, Melvo Baptiste)

(22.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Trance Only (Panchakshara, Bang Bangal, Mada Poka, Yudhisthira, Kala, Anthill)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Dalia Ahmed & Primm (DJ set)

(23.00): K4 Ljubljana: K4 Roza (Veliki oder: DJ Marino, Midnight Cowboy, Babsi Adler, Anđa Rupić, House of Dynasty. Mali oder: Nulla, RSN, Filip. VJ: 5237)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Versus (Shekuza vs Dvidevat)

