Silvestrski REJVikend

Ne veste kam na silvestrski večer? V Cirkulaciji2 bodo med drugim nastopili Markus Sommer, Dojaja, Tom Ries & Felix Kluge, Evano, v K4 Utti, Splinterhouse, Simm., Lara b2b Nitz, Nulla b2b Dvidevat in Softskinson, v Božidarju pa vas bodo v Novo leto popeljali Borka, Lavka, Brassfoot, Borut Cvajner in Stasa.

Felix Kluge

Ponedeljek, 30. december

(23.00): K4 Ljubljana: Techno Oldies Goldies (Techno: Petar Dundov, Dojaja, Veztax. Garage house: Borka, Lavka)

v7dk2ucF85c

Torek, 31. december

(20.20): Pritličje Ljubljana: LET 2020 (Karin Bossman, Gox, NinaBelle, Glitteris)

CDOZyT33tp0

(22.00): K4 Ljubljana: K4 2020 (Bazen: Utti, Splinterhouse, Simm. Bar: Lara b2b Nitz, Nulla b2b Dvidevat, Softskinson. VJ: 5237)

HC3MVBZLkEU

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Go Go Bar: Novoletno balansiranje (Balans DJ set, Pobalnika; VJ: Alessandro di Giampietro)

(23.00): Cirkulacija2 Ljubljana: Od:vod x Phi x LuckIsOn 2020 (Markus Sommer, Dojaja live, Tom Ries & Felix Kluge, Evano, Mayell & Nikolaj, Tim Kern & Tzena, Kosta & Mornik; VJ: Kfsh)

VcvwAcYWNVY

(23.00): Cvetličarna Ljubljana: NYE 2020 (Lab Doctors, Mene, Alexander Kirsch, Nana b2b Nindjo)

(23.00): Ambasada Gavioli Izola: New Year's Eve 2020 (Aney F., Angel Anx, Brlee)

hM94M-Ul8WY

(23.30): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Diamonds & Champagne (DJ Duki, DJ Protein, DJ Naj)

(23.59): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: NYE 2020 w. Everything Goes (Freeverse, Cookie, Rope, Jerry, Sunneh, Fogy, Stojc)

(23.59): Božidar Ljubljana: Nou let v Božidarju! (Bar: Borka, Lavka, Le Berg. Klub: Brassfoot, Borut Cvajner, Stasa)

jNMI5anAEew

(00.01): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: 202020202020 NYE: New Queers Eve Partee (Estera, Phillip IV, B L N, Nina Hudej)