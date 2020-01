Simona Semenič: »Ko je ženska v intimnem razmerju z moškim, njun odnos dirigira patriarhalna družba«

Simona Semenič (1975) je pri nas ena najpomembnejših, če ne najpomembnejša sodobna dramatičarka. To potrjujejo njen izjemno bogati in opevani opus, nenehna zmagoslavja na gledaliških festivalih in zavidanja vreden nabor častnih nagrad. Med njimi so tudi nagrada Prešernovega sklada, tri Grumove nagrade, Šeligova nagrada in nagrada občinstva na festivalu Teden slovenske drame, ki jih je prejela za svoja radikalna besedila, ki jih mnogi opisujejo kot postdramska, »ona pa vztraja, da ne ve, kaj naj bi to pomenilo«, kot je v Mladininem portretu zapisala Katja Perat. še ni naslova v režiji Tonija Janežiča, ki je bila na zadnjem Borštnikovem srečanju izbrana za najboljšo uprizoritev, je nastala na podlagi njenega besedila. Njena dela pogosto črpajo iz osebnih izkustev, a skozi avtobiografsko pisanje pravzaprav odražajo izrazito politično in družbenokritično držo. »Menim, da je vsa umetnost politična,« pravi v pogovoru za Mladino.

V avtobiografskih delih obravnava svojo intimnost. Odkrito spregovori o spopadanju z epilepsijo in s pomanjkljivim zdravstvenim sistemom, položaju neodvisne kulturnice oziroma samozaposlene v kulturi in družinskem življenju oziroma materinstvu ter spolnosti in erotiki – pravzaprav obravnava žgoče družbene probleme. »Prepričana sem, da kdorkoli, ki se poglobi v svoje osebne težave, ugotovi, da so te v veliki meri politične,« pravi. Je med najpogosteje uprizarjanimi sodobnimi slovenskimi avtorji, o vplivu in pomembnosti njene dramatike pa pričajo tudi simpoziji, ki so posvečeni njenemu pisanju, ter diplomske naloge, doktorati in razprave o njeni dramatiki. Njeno dramsko pisavo analizirajo in cenijo naši najuglednejši teatrologi, publicisti in kritiki. Prepoznavna pa ni zgolj na domačih tleh: njena dela so prevedena v kar devetnajst jezikov, uprizorjena so bila tako rekoč po vsem svetu, med drugim denimo v ZDA, Rusiji, Bolgariji, Srbiji, Avstriji, Albaniji, Izraelu, na Norveškem, Poljskem in Slovaškem. V Cankarjevem domu trenutno uprizarjajo njeno erotično dramo to jabolko, zlato v režiji Primoža Ekarta. Poleg avtorske dramatike se občasno ukvarja tudi z dramaturgijo in režijo, s pisanjem esejev in proze, udejstvuje pa se tudi kot performerka.

Izjavili ste, da gledaliških predstav ne obiskujete prav radi, da raje gledate filme. Kako to?