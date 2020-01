Generacija 1985

Razstava 26 portretirancev filmske generacije 1985

V Kinodvorovi galeriji je do 29. februarja na ogled prva samostojna razstava filmskega snemalca, direktorja fotografije in fotografa Darka Heriča z naslovom Filmska generacija, ki predstavlja fotografske portrete filmskih ustvarjalcev generacije 1985.

Darko Herič je priznan filmski ustvarjalec, ki je v preteklem desetletju kot snemalec in direktor fotografije sodeloval pri številnih odmevnih filmskih projektih kot so Ne bom več luzerka, Dvojina in Nekoč je bila dežela pridnih. V ambicioznem fotografskem projektu pa se je posvetil sistematičnem portretiranju širokega kroga kolegov svoje generacije.

"V markantnih črnobelih portretih, izvedenih v tehniki klasične analogne fotografije, je ovekovečil podobe tudi tistih manj vidnih, a nepogrešljivih protagonistov filmske produkcije. Poleg režiserjev, scenaristov in igralcev kot so Urša Menart, Rok Biček, Nejc Gazvoda, Luka Marčetić, Maruša Majer, Nina Ivanišin, Nika Rozman, Ajda Smrekar, Klemen Slakonja, Jurij Drevenšek, Uroš Kaurin in Jure Henigman je namreč ustvaril fotografske portrete producentov, asistentov kamere, scenskih tehnikov in koloristov, rojenih leta 1985. Kot pa nakazuje že sam spisek 26 portretirancev je ta generacija neizmerno plodna in vplivna v novejši filmski produkciji", je zapisal Miha Colner.

Darko Herič je leta 2012 magistriral iz filmskega in video snemanja na Akademiji dramske umetnosti v Zagrebu. V svojem delu se posveča snemanju igranih in dokumentarnih filmov, glasbenih videov, televizijskih serij in reklam, prav tako pa je predavatelj na smeri Filmsko in televizijsko snemanje na AGRFT v Ljubljani. Herič je član Združenja filmskih snemalcev Slovenije.