REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Klub K4 bo gostil nahajpani eklektični DJ dvojec The Ghost (James Creed in Josh Tweek), ki ga bo na velikem flooru uvedel Mayell, v Baru pa bosta vrtela Nikolaj in Moare. V Gala hali bosta nastopili Kukla in Skrabzi, v Božidarju beograjski kolektiv Mystic Stylez, na Ljubljanskem gradu pa Mousse T, Superset, Lucca Loggia in DJ Maj.

Petek, 21. februar

(17.00): Big Nose Ljubljana: Big Nose Sessions X K4 (Mornik & Tip-Tin)

(20.00): Soteska 8 Ljubljana: Taste of: Nikola w/ Puko (DJ set)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (Zergon)

(22.00): ČinČin Ljubljana: Appetizer (Marquee)

(23.00): Plac Boris (Tovarna Rog) Ljubljana: KHROG w/Rhetoric (9T8, Astwø, M R K, Ofnana_pesa)

(23.00): K4 Ljubljana: K4x4 (Bazen: The Ghost, Mayell. Bar: Nikolaj, Moare)

UjXkdmNAjmk

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Guilty Pleasures (Kukla & Skrabzi)

UZXIkafHOcQ

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Refresh! (Blažen DJ b2b Jaša Bužinel, DVS, Fomo, Lil Ris)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Minjas & Tsukuyomi (DJ set)

Sobota, 22. februar

(20.00): ČinČin Ljubljana: Častni Pust v Tobačni (DJ Monday)

(21.00): Centralna postaja Ljubljana: Trash Hits / Pusta Hrusta (Kunst & Green)

(21.00): Ljubljanski grad: House Classics Masquerade (Mousse T., DJ Maj, Superset, Lucca Loggia, Sibbjag)

dH8WvayAo1M

(22.00): Jazz klub Satchmo Maribor: Techno pustovanje (Tea Vuckovic b2b Blaz V., Lim Nylon b2b Blu3, Vannya b2b Renatto, Meko b2b Grch)

nsc17mRdNzE

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce specialka: Pustna slovenska popevka (Udo Brenner, Funkenstein)

(23.00): K4 Ljubljana: Pustni Rave (Bazen: Softskinson, Terranigma, Thon Kland. Bar: Staša, Elovetric)

HC3MVBZLkEU

(23.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Exact Moment XI (Veztax, Gumja, Afekt Music, Teodor G)

lftyWCNvP9U

(23.00): Terminal Club Ljubljana: Twist (Massimo, DJ4, Armin.KU, Rak3ta)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Tiffanijev Veliki Pustni Karneval (DJ Papi & DJ Protein)

(23.00): Božidar Ljubljana: Mystic Stylez (Feloneezy & Jackie, Phillie P & Little Lu, Thinker & Dothemath)