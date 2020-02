Staš Zgonik | foto: Borut Krajnc

Tatjana Avšič Županc: »V zvezi z virusi je treba ukrepati spoštljivo, ne pa panično«

Dr. Tatjana Avšič Županc v rokah drži valj, v kakršnem jim klinike v okviru Kliničnega centra po podzemnih vakuumskih ceveh pošiljajo vzorce za testiranje.

© Borut Krajnc

Novi koronavirus, poimenovan sars-coV2, je sedmi iz družine koronavirusov, ki lahko okuži ljudi. Štirje so z nami že dolgo in povzročajo običajna prehladna obolenja v zimski sezoni. Kot pravi dr. Tatjana Avšič Županc, si je okužbo z enim od teh novembra diagnosticirala tudi sama. Naslednja dva, virusa, sars in mers, sta bila odgovora za vsak svoj izbruh v letih 2003 v Aziji in 2012 na Bližnjem vzhodu. Naravni gostitelji obeh so netopirji, na človeka pa sta preskočila prek cibetovk v primeru sarsa in enogrbih kamel v primeru mersa.

Novi virus je, pojasnjuje, po najnovejših podatkih že pred nekaj desetletji z netopirjev preskočil na luskavce ali storžnjake, rečemo jim tudi pangolini. To je v Aziji ogrožena vrsta sesalcev, katerih meso na črnem trgu velja za delikateso, njihove luske pa uporabljajo v tradicionalni kitajski medicini. »Pa tudi prvi preskok z luskavcev na človeka naj bi se po trenutnih podatkih zgodil že kaka dva meseca pred zaznanim izbruhom.«

Dr. Avšič Župančeva je vodja Laboratorija za diagnostiko zoonoz in laboratorija Svetovne zdravstvene organizacije na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske Medicinske fakultete. Pod njenim vodstvom zaposleni testirajo vzorce bolnikov, za katere obstaja sum okužbe z novim koronavirusom. »Prvi vzorec smo testirali konec januarja, večji naval pa se je začel v ponedeljek.« Poleg njih vzorce testirajo še v dveh laboratorijih Nacionalnega inštituta za zdravje, okolje in hrano.

Na obeh računalniških monitorjih v njeni pisarni so med intervjujem sijali grafični prikazi razširjenosti novega koronavirusa po svetu, med oba monitorja pa je bila zataknjena plišasta igračka v obliki virusa ebole. Do zaključka redakcije so bili vsi testirani vzorci negativni, a tudi sama meni, da je prvi slovenski primer skoraj zagotovo le vprašanje časa.

Ste zaskrbljeni?

