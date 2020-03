Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo otvoritev 21. Mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore, razstavo Filmska komuna Rožava: Oblike svobode, koncert izraelske indie pop zasedbe Lola Marsh, kuratorsko razstavo Marka Košana Transgresije: prostor, meja, rob, premiero triptiha Falling Angels v koreografiji Alexandra Ekmana, Edwarda Cluga in Jiřija Kyliána.

Četrtek, 5. marec

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 18.00 odprli 21. Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore z razstavo Razkrivanje tančice tišine mlade umetnice Đejmi Hadrović, ki v svoji umetniški praksi naslavlja feministične teme znotraj specifičnega postjugoslovanskega prostora in časa; referira se namreč tudi na (pol)preteklo zgodovino. Kuratorke razstave: Tamara Klavžar, Eva Jus in Ana Grobler.

Zahida is a Feminist, 2016, BiH

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 18.30 odprli razstavo Društva oblikovalcev Slovenije iz cikla Daljnogled, na kateri se bosta predstavili avtorici Julija Karas in Neža Medved, ki sta razvili inovativen biopolimerni material iz zavrženih jutinih vreč in banan. Gre za zanimiv, bioosnovan in biorazgradljiv, celo kompostabilen, naravni polimer.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila izraelska indie pop zasedba Lola Marsh, ki bo na svojem tretjem koncertu v Ljubljani predstavila zadnji album Someday Tomorrow Maybe. Za uvod bo poskrbela Meimuna, ki pod vplivom Bon Iverja, Joséja Gonzalesa, Big Thief in drugih ustvarja pop na stičišču folka in eksperimentale,

0TYGDwclMJg

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Filmska komuna Rožava: Oblike svobode. Gre za leta 2015 ustanovljeni kolektiv filmskih ustvarjalcev, ki deluje v avtonomni regiji Rožava (kar pomeni zahod, nanaša pa se na zahodni del Kurdistana v sedanji severni Siriji). Komuna si je za nalogo zadala, da približa in prikaže vsakdanje težave, ki jih prinaša sirska vojna, in kolektivni poskus grajenja nove družbe v Rožavi. Za razumevanje pogojev, v katerih dela kolektiv, je ključno spoznati potek in edinstvene vrednote rožavske revolucije. Ta demokratična družba brez države temelji na pravicah žensk, ekologiji in enakosti na vseh področjih življenja. Politični projekt Rožave se upira patriarhalnemu sistemu, krepi narodnostne in verske manjšine ter spodbuja k ustvarjanju lokalnih demokratičnih prostorov. Vse odločitve o socialnih vprašanjih, od infrastrukture in energetike do izobraževanja in nasilja v družini, se obravnavajo na javnih zborih, odločitve pa se sprejemajo kolektivno. Za razstavo so kustosinja iLiana Fokianaki in člani kolektiva iz obsežnega arhiva komune izbrali nabor skupinsko in individualno posnetih filmov, ki odražajo metodologije, miselne procese in radikalne imaginarije kolektiva.

V Kinodvoru Ljubljana bo od 5. marca dalje na ogled film Tommaso v režiji Abela Ferrare, presenetljivo iskren portret režiserja samega, ki je bil posnet v njegovem stanovanju v Rimu, z resničnima ženo in hčerko, a z Willemom Dafoejem v glavni vlogi. Tommaso se je kot uspešen filmski režiser v ZDA rešil odvisnosti od mamil in se preselil v Rim, kjer živi z ženo in hčerko. Uči se italijanščine, počasi sestavlja nov filmski scenarij, večinoma pa obiskuje mestne kavarne in skupinske terapije za odvisnike. Prizadeva si postati boljši človek, čeprav je njegova dobra plat zelo krhka in venomer na robu zloma.

c4UqqL2ASbY

Petek, 6. marec

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Transgresije: prostor, meja, rob, na kateri se bodo predstavili: Nika Autor, Vesna Bukovec, Lana Čmajčanin, Dušan Fišer, Metod Frlic, Michael Kos, Jure Markota, Muhammad Mülller, Karl Vouk in Uroš Weinberger. Kurator: Marko Košan

Uroš Weinberger: Exxon Mobil, 2014

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij Gorana Bertoka Bertok z naslovom Lakota, ki se tudi v najnovejši seriji ukvarja z minljivostjo človeškega telesa. Vendar tokrat iz nekoliko drugačne perspektive; predstavi nam iz/mučeno, izčrpano telo kot posledico skrajnih fizičnih in psihičnih izkušenj odpovedovanja hrane. Bertok se tudi v tem primeru ne sprašuje o osebnih, psiholoških ali socialnih motivih in okoliščinah, ki so subjekt njegovega upodabljanja pripeljali v takšno stanje. Namen projekta tako ni "foto-dokumentiranje" fenomena neke motnje oz. bolezni, temveč spraševanje o sami naravi naše telesnosti, našega odnosa do shiranega telesa in do bolečine, ki jo predpostavljamo ali sami občutimo ob pogledu na bližino smrti.

V Veliki dvorani SNG Maribor bo ob 19.30 premiera baletnega triptiha Falling Angels v koreografiji Alexandra Ekmana, Edwarda Cluga in Jiřija Kyliána. Vse tri koreografske stvaritve, ki so izvirno nastale za Nizozemsko plesno gledališče (NDT), delujejo igrivo, vendar je mehanizem, ki jih poganja, sofisticiran in vojaško natančen. Plesalci so izpostavljeni velikemu izzivu med izvedbo koreografskega načrta vseh treh koreografov.

© Tiberiu Marta

V Gala hali (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 v okviru festivala Rdeče zore nastopile zasedbe Bad Cop/Bad Cop, MakeWar (ZDA) in Golliwog (Slo).

8GKqGEwbQxc

Nedelja, 8. marec

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bo ob 20.00 ob dnevu žena nastopila domača zasedba Mug Trio (Brdnik-Rakovec-Peršl).