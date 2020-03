Poklon človečnosti in protinacističnemu boju

Kaj nam spomeniki, ki predstavljajo osvobodilni boj, socialistično revolucijo, pogum partizanov, nedolžne žrtve nacizma in fašizma, jugoslovansko bratstvo in enotnost, ideologijo in politiko, sporočajo danes?

Spominski kompleks Jasenovac, Jasenovac, Hrvaška, 1966, arhitekt Bogdan Bogdanović.

© Roberto Conte

Tri desetletja po razpadu Jugoslavije se je v zahodnem svetu pojavilo nepričakovano zanimanje za arhitekturo in spomenike nekdanje skupne države iz socialističnega obdobja, s tem pa tudi za ideologijo, ki jim je botrovala in jih včasih tudi navdihovala ter je bila drugačna od vzhodno- in zahodnoevropske. Zahod v teh arhitekturno-umetniških stvaritvah pogosto vidi eksotiko na mističnem in neukrotljivem Balkanu, pa tudi izvirnost, kakovost in estetiko, posebej značilne za ta prostor.