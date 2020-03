Gledališče s predstavami za enega gledalca

Prva bo na sporedu Puccinijeva opera La Boheme

Opera in balet v Permu

V Operi in baletu v Permu so se v času zapiranja gledališč zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa odločili, da bodo izvajali nagradno igro, poimenovano One on One. Nagrada za srečnega zmagovalca bo, da bo sam sedel v avditorij gledališča, ki sicer premore 850 sedežev, in si za ceno redne vstopnice ogledal eno od hišnih produkcij.

Marat Gatsalov iz Opere in baleta v Permu je dejal, da so se nagradne igre domislili, ko so v Permu, podobno kot drugod po svetu, zaradi novega koronavirusa vrata zaprle vse kulturne ustanove, ljudje pa ostajajo doma. "Naročili so nam, da v dvorano ne smemo spustiti gledalcev, kar pa ne pomeni, da ne more v njej sedeti en gledalec," je njegove besede povzel britanski The Guardian.

Gatsalov je pomislil, da kot vodja gledališča velikokrat iz avditorija sam spremlja vaje za predstave, kar mu daje resnično poseben občutek. "To je resnično pomembna izkušnja za gledalca in za nastopajoče," je dodal.

S projektom One on One bi radi v Permu začeli še pred koncem marca, prva pa bo na sporedu Puccinijeva opera La Boheme. Za predstavo sprejemajo 850 rezervacij, med zainteresiranimi pa bodo izžrebali srečneža, ki ga bodo nato povabili k nakupu vstopnice za privatno predstavo, katere cena bo enaka ceni redne vstopnice.

"To je resnično pomembna izkušnja za gledalca in za nastopajoče."

V operno-baletni hiši so dodali, da bodo glede izvedb predstav strogo sledili navodilom oblasti. Če predstav za enega gledalca kljub vsemu ne bodo mogli izvesti v času epidemije koronavirusa, jih bodo izvedli kasneje, še navaja The Guardian.