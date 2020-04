Na spletu novih devet slovenskih filmov

V Bazi slovenskih filmov je dostopnih novih devet filmov

Pokrajina št. 2

V sklopu akcije Vsi (filmi) doma je od 2. aprila dalje dostopno devet novih filmov: celovečerni igrani film Pokrajina št. 2 scenarista in režiserja Vinka Möderndorferja, dokumentarna filma Dom ljubi dom scenaristke Maje Prettner in Kaj ti je film režiserke Sabine Đogić ter 6 kratkih filmov.

Pokrajina št. 2 (2008) scenarista in režiserja Vinka Möderndorferja je celovečerni igrani film, ki je imel svetovno premiero na festivalu v Benetkah, doma pa je prejel šest glavnih nagrad vesna na Festivalu slovenskega filma, med drugim za celovečerni film in za režijo. Maja Martina Merljak pa je prejela vesno za stransko vlogo. "Scenarij je nastal iz spoznanja, da vsaka nerazčiščena preteklost, bodisi osebna ali nacionalna, pušča sledove in se neprestano vrača. Njeno vračanje vedno obremenjuje tiste rodove, ki z njo nimajo ničesar," je o filmu povedal režiser in scenarist.

HLkqu1sWdsA

Sledita dva celovečerna dokumentarna filma. Prvi je Dom ljubi dom (2016) scenaristke in režiserke Maje Prettner. Dogajanje je postavljeno v mladinski dom, v katerem bivajo otroci, ki so bili umaknjeni iz socialno neprimernih okolij. Spremljamo eno leto v življenju štirih otrok, katerih poti se verjetno v drugačnih okoliščinah nikoli ne bi prekrižale.

ogThueo9HZ8

Drugi je Kaj ti je film (2013) režiserke Sabine Đogić, ki v svojem celovečernem prvencu, dokumentarnem manifestu dvajset ključnih slovenskih režiserjev sprašuje o vlogi in pomenu filma v njihovem življenju in širše. Skozi dvajset filmskih vinjet tako dobimo zanimiv vpogled v to, kako slovenski film misli samega sebe. Nastopajo Jurij Meden, Vinko Möderndorfer, Damjan Kozole, Maja Weiss, Boris Petković, Goran Vojnovič, Klemen Dvornik, Matjaž Ivanišin, Nejc Gazvoda, Vlado Škafar, Olmo Omerzu, Martin Turk, Dušan Moravec, Janez Burger, Petra Seliškar, Peter Braatz, Hanna Slak, Janez Lapajne, Matevž Luzar, Jan Cvitkovič.

V sklopu kratkih filmov tokrat predstavljajo dva kratka igrana filma, in sicer Metod (2018) scenarista in režiserja Tomaža Gorkiča, ki govori o Metodu Trobcu, prvem serijskem morilcu v Jugoslaviji. Oči, a lahko jaz šofiram? (2011) scenarista in režiserja Miha Hočevarja. Mati, oče, sin, domačija, zemlja, nedeljsko kosilo, kozarec vinca, sosed, naš avto ... Vse to cepljeno z vdorom potrošništva preko medijev, predvsem televizije. Nove želje in njih nepotrebna uresničitev prinašajo vse hujši osip odnosov, vse večjo izpraznjenost.

Na ogled je tudi kratki dokumentarni film Akademija (1987) režiserja Andreja Košaka. Nisem ji pomahala, ko se je odpeljala z busom, čeprav vem, da je pogledala ven (2014) pa je TV drama režiserja Dominika Menceja.. V sklopu kratkih animiranih filmov pa predstavljajo Origami (2014) režiserja Gregorja Dvornika v produkciji Akademije umetnosti Univerza v Novi Gorici in komedijo Zadnji kondom scenarista, režiserja in animatorja Zdravka Barišića.

Aktualni spored in dostop do filmov je na voljo na tej povezavi