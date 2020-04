Nov paket slovenskih filmov na spletu

Od 6. do 12. aprila je na spletu na voljo nov paket slovenskih filmov

Šanghaj

Akcija Vsi (filmi) doma nadaljuje z izborom slovenskih filmov na spletu. Od 6. do 12. aprila si boste med drugim lahko ogledali celovečerni igrani film Šanghaj (2012) scenarista in režiserja Marka Naberšnika, Igram, sem (2018) Miroslava Mandića, kratki glasbeni dokumentarni film Bend vs Brand (2018) režiserk Simone Jerala in Hanne Szentpeteri.

Režiser filmske uspešnice Petelinji zajtrk predstavlja film Šanghaj, ki je nastal po literarni predlogi Ferija Lainščka, govori pa o romski družini Mirga. Mlademu Belmondotu oče v Italiji pokaže umetnost prekupčevanja, v bordelu pa najde tudi ljubezen svojega življenja. V Prekmurju se odloči postaviti vas Šanghaj, s pomočjo dobrodušnega miličnika in z blagoslovom lokalnih oblasti pa njegovo naselje hitro raste. Toda ob razpadu Jugoslavije se Belmondo zaplete v preprodajo orožja, kar ga oddalji od družine in ogrozi njegove sanje.

IPgx59tHUZk

Sledi novejši celovečerni igrani film Igram, sem, ki je lani prejel Štigličev pogled za režijo. Film se posveča igralskemu poklicu ter meji med igralcem in likom, ki ga igralec interpretira; meji, ki lahko postane nedoločljiva za igralca. Triptih je tudi zgodba o igralčevih najbližjih, o okoliščinah, v katerih igralec živi in njihovem vplivu na njegovo ustvarjanje. Situacije, posnete v observacijsko-dokumentarističnem slogu, poudarjajo socialni značaj treh območjih; zgodbe se odvijejo v Sarajevu, Ljubljani in Zagrebu.

l1JotLWYxHw

Kratki glasbeni dokumentarni film Bend vs Brand govori o šestmesečnem utripu glasbenega življenja Maše Pavoković in Eve Kristine Filipčič, menedžerk skupin Koala Voice in persons from porlock. Kratki eksperimentalno-dokumentarni film Sotto (2016) režiserke Ine Ferlan pa raziskuje človeške čute prek plesalke, ki je prikrajšana za eno od senzoričnih zaznav. Kako izrazito se njeno zaznavanje sveta spremeni zaradi okrepljenega delovanja preostalih čutil? Observacijski kratki dokumentarni film Csillag (2015) pa je študijski projekt o raziskovanju govoric neznanih letečih predmetov v Prekmurju. S

V otroški program so dodali kratke animirane TV serije Princ Ki-ki-do (2014 - ) v produkciji Ozor, kratki animirani film Meni ptič, tebi nič (2015) režiserjev Ane Kristine Budnar, Sashe Hajzler, Sanje Hrvaćanin, Simone Korošec, Tine Lagler, Polone Matjašič, Tamare Nemeth, Tanje Semion in Katarine Škofic produkcije Zavoda ZVIKKS ter Escape Velocity (2013) režiserjev Marka Bizilja, Klavdije Juvan, Timoteja Laha in Ivana Umerja iz Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici.

