Spletna projekcija del Mihe Vipotnika

Četrti del retrospektive del Mihe Vipotnika, ki od januarja poteka v Slovenski kinoteki, se tokrat seli na splet

© Slovenska KINOTEKA

V Slovenski kinoteki že od januarja dalje poteka pregled filmskega/video opusa Mihe Vipotnika, slikarja in režiserja ter pionirja eksperimentalne video umetnosti, ki je s svojimi deli pomembno zaznamoval slovenski kulturni prostor. Po treh večerih v dvorani Slovenske kinoteke, se retrospektiva del Mihe Vipotnika tokrat seli na splet. V sodelovanju s SCCA-Ljubljana, RTV Slovenija in Bazo slovenskega filma (BSF) so pripravili ogled Vipotnikovih filmov v sklopu projekta Vsi (filmi) doma!, ki bo v torek, 7. aprila, od 20. do 24. ure na spletni strani BSF.

Aprilski program sestavljajo glasbene oddaje in videospoti, ki so nastali med letoma 1981 in 2001. Vipotnik je v okviru ustvarjalnega delovanja na RTV Ljubljana, pozneje RTV Slovenija, realiziral številne programe popularne in alternativne glasbe. V sodelovanju z glasbeniki so nastali posnetki koncertov in glasbeni spoti, za katere je značilno netipično avdiovizualno eksperimentiranje in manipuliranje elektronskega signala.

PROGRAM:

- Lenora (iz oddaje Večer z Matejo Koležnik in njenimi prijatelji); RTV Ljubljana,1983, digitalni format (posneto na U-matic), 4:3, barvni, 4'50’’

-Na lepem prijazni: Faeton (oddaja Jugo rock); RTV Ljubljana, 1981, digitalni format (posneto na 2'' odprti trak), 4:3, barvni, 5'

- Pankrti: Rdeči album (oddaja Pop godba); RTV Ljubljana, 1984, digitalni format (posneto na VHS, 2'' odprti trak), 4:3, barvni, 25’51’’

- Insert iz oddaje Novoletni disco: RTV Ljubljana, 1983, digitalni format (posneto na 2'' odprti trak), 4:3, barvni, 3'

- k.u.t. GAS: Fantazija; Anima in Mojca Hruševar Rakušček, 2001, digitalni format (posneto na Beta SP), 16:9, barvni, 2'43''

- Andrej s Stražišča; RTV Ljubljana, 1984, digitalni format (posneto na 1'' odprti trak), 4:3, barvni, 49'