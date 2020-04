Tudi Filozofski teater na spletu, Frljić prvi gost nove sezone

Program Filozofskega teatra se je zaradi pandemije koronavirusa preselil na splet. Nocoj ob 20. uri pogovor z režiserjem Oliverjem Frljićem.

Oliver Frljić

© arhiv Mladine

Prvi gost nove sezone Filozofskega teatra, ki se bo zaradi pandemije covida-19 iz gledališča preselila na splet, bo danes hrvaški gledališki režiser Oliver Frljić. Pogovor, ki bo dostopen na YouTube kanalu beograjskega Bitef teatra, bo vodil avtor projekta tesnejšega povezovanja filozofije in gledališča, hrvaški filozof Srećko Horvat. Začetek dogodka bo ob 20. uri.

Frljić in Horvat se bosta pogovarjala o smislu gledališča in kulture v času izbruha novega koronavirusa, kot tudi o možnosti delovanja in ustvarjanja drugačnega sveta po globalni pandemiji. »V času globalne pandemije, ko smo ujeti na svojih domovih in moramo paziti na razdaljo, potrebujemo družbeno povezanost in kritično razmišljanje bolj kot kdajkoli. V Filozofskem teatru nadaljujemo z drugimi sredstvi, dokler se ne bomo ponovno - upam da kmalu - videli v gledališču. Vrnitve v 'dobre stare čase' sicer ne bo, ker niti ti stari časi niso bili dobri. Pred nami je težka in nujna naloga, svet zastaviti znova,« je povedal Horvat.

Kot navajajo na spletni strani Bitef teatra, sta Frljić in Horvat do pred nedavnim soustvarjala program gledaliških predstav, predavanj in performansov v Burgteatru na Dunaju. Frljić se je uspel vrniti na Hrvaško, medtem ko je Horvat ostal v avstrijski prestolnici. Današnji pogovor bo tudi njuno prvo srečanje in pogovor potem, ko ju je ločil novi koronavirus.

Frljić je že bil gost Filozofskega teatra v sklopu 52. Bitef gledališkega festivala leta 2018. Šlo je za enega najbolj obiskanih Filozofskih teatrov, ki je bil sicer ustanovljen leta 2014 v sodelovanju s hrvaškim narodnim gledališčem (HNK) v Zagrebu. V pogovornih večerih v gledališču so gostili mnoge svetovno znane filozofe, književnike, glasbenike in igralce, med njimi je bil tudi slovenski filozof Slavoj Žižek. Od gledališke sezone 2019/2020 je Filozofski teater tudi na rednem sporedu beograjskega Bitef teatra.

Digitalna verzija Filozofskega teatra bo potekala vsak četrtek zvečer pod geslom Zastavimo svet znova (Smislimo svijet ispočetka). Poleg Horvata bo pogovore v živo moderirala tudi beograjska dramaturginja Maja Prelević, gledalci pa bodo lahko tudi zastavljali vprašanja.