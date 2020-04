Slovenski film na festivalu v Los Angelesu

Na 22. Festivala slovenskega filma v Portorožu je Jana Zupančič prejela vesno za najboljšo stransko žensko vlogo

Korporacija

© Tiliyen Mucik

Kriminalna drama Korporacija režiserja Mateja Nahtigala v produkcijiLignit Filma, ki v ospredje postavlja preiskavo sporne gradnje stavbnega kompleksa, koruptivna dejanja vpletenih in kakšna je moč posameznika, da kaznuje odgovorne, se je uvrstila v tekmovalni program filmskega festivala SEE FEST 2020 - South East European Film Festival v Los Angelesu. Festival vsako leto predstavi jagodni izbor filmov držav za nekdanjo železno zaveso. Letošnji, od 22. do 26. junija, bo zaradi zaradi pandemije koronavirusa potekal prek spleta

LeonGall je policijski inšpektor v poznih tridesetih. Svoje otroštvo je preživel z marginalci v natrpanem delavskem naselju in prav v četrti, kje je odraščal s svojo pokojno materjo, ki je bila narkomanka, želi "Korporacija Rihter" zgraditi največji stavbni kompleks v zgodovini mesta. Zaradi čustvene navezanosti in občutka, da nekaj ni v redu, Leon začne poizvedovati okoli projekta, od svojega dekleta, elitne prostitutke Veronike Gril, ki nudi svoje usluge pomembnemu politiku, ki je eden od glavnih akterjev pri projektu, pa izve, da je bil nakup tamkajšnjega zemljišča sumljiv. Medtem ko njegova policijska partnerica Kaja z negodovanjem opazuje njegovo raziskovanje, Leon verjame, da lahko z uspešno preiskavo popravi krivico in kaznuje odgovorne.

V filmu, ki se estetsko napaja iz "neo-noirskih" in konspirativnih trilerjev iz sedemdesetih let 20. stoletja, so nastopili: Primož Vrhovec, Uroš Fürst, Ivo Barišič, Jana Zupančič, Pia Zemljič, Niko Goršič, Borut Veselko, Matija Vastl, Primož Pirnat, Brane Završan, Katarina Stegnar in drugi.

Film se estetsko napaja iz "neo-noirskih" in konspirativnih trilerjev iz sedemdesetih let 20. stoletja.

Scenarij je napisal pisatelj, avtor besedil in vokalist glasbene skupine Res Nullius Zoran Benčič. Direktor fotografije je bil J. P. Passi, avtorja glasbe Alen Sinkauz in Nenad Sinkauz, montažer Vladimir Gojun, scenografka Tina Merica, kostumografka Sanja Grcić, oblikovalec zvoka Boštjan Kačičnik in oblikovalka maske Alenka Nahtigal. Koproducenti so Jaako Dobra Produkcija, MB Grip, Zvokarna in RTV Slovenija.

Režiserjev prvenec Psi brezčasja, prirejen po romanu Zorana Benčiča, je leta 2015 prejel nagrado mednarodnih filmskih kritikov Fipresci na 18. Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Korporacija je bila na ogled v tekmovalnem programu 22. Festivala slovenskega filma, kjer je Jana Zupančič prejela vesno za najboljšo stransko žensko vlogo.

s_LIWmKVybk

