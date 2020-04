Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

»Tako kot kirurg vodi kirurški poseg, bi moral epidemiolog voditi ukrepanje ob epidemiji«

Intervju: Alenka Kraigher, epidemiologinja

Epidemiologi so ključni člen pri spoprijemanju z grožnjo nalezljivih bolezni. Državni načrt za primer epidemije jim odreja vlogo osrednjih predlagateljev omejevalnih ukrepov in strokovne podpore pri odločanju ministrstva za zdravje. V številnih državah so epidemiologi v teh časih tudi osrednji komunikatorji z javnostjo. A ne v Sloveniji.

S prihodom Janševe vlade so bili epidemiologi z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) deležni predvsem obtožb o napačnih nasvetih ter prepočasnem in premalo odločnem ukrepanju. Na vladne novinarske konference jih niso več vabili. Predstojnica Centra za nalezljive bolezni pri NIJZ dr. Maja Sočan je celo izstopila iz svetovalne skupine za epidemijo, ki deluje pri ministrstvu za zdravje, hkrati pa kljub številnim prošnjam nikakor ni privolila v intervju za Mladino.

Prim. prof. dr. Alenka Kraigher, dr. med., specialistka za epidemiologijo, je bila predhodnica dr. Sočanove. Center za nalezljive bolezni pri NIJZ je vodila kar 23 let, vse do leta 2017, ko je odšla v pokoj. Kljub temu je še vedno aktivna. Na zdravstvenih fakultetah v Ljubljani in Novem mestu predava epidemiologijo, deluje v Razširjenem strokovnem kolegiju za javno zdravje in je članica posvetovalne skupine za cepljenje, ki deluje pri evropskem uradu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Københavnu.

Bodite iskreni: ste v teh tednih pomislili, da imate srečo, ker ste se »pravočasno« upokojili? >