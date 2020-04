V Sloveniji zdaj lahko vrata odprejo tudi knjižnice

V nekaterih knjižnicah so zapisali, da so za spremembo izvedeli iz medijev in da se ne morejo organizirati kar čez noč

V Knjižnici Domžale so denimo zvečer na družbenem omrežju Facebook napovedali, da bodo odprli takoj, ko bo to možno in bodo dobili vsa ustrezna navodila.

© Zielinska / Pixabay

Danes lahko po vladni odločitvi vrata znova odprejo knjižnice, galerije in muzeji. Po torkovi dopisni seji je vlada zvečer sporočila tudi, da se lahko danes znova odprejo knjižnice, galerije in muzeji, kjer je kljub zaprtemu prostoru storitev možno organizirati na način, da je onemogočen stik med obiskovalci ali je stik minimalen.

A mnogim se čez noč verjetno ne bo uspelo organizirati in zagotoviti vse potrebne zaščitne opreme, da bi zjutraj lahko dejansko odprli vrata. Tako so denimo iz Muzeja Velenje že sporočili, da ostajajo zaprti vsaj še do 4. maja. V Knjižnici Domžale pa so zvečer na družbenem omrežju Facebook napovedali, da bodo odprli takoj, ko bo to možno in bodo dobili vsa ustrezna navodila.

"V knjižnicah o tem (še) nismo bili obveščeni, nimamo nobenih informacij, katerih zaščitnih ukrepov se moramo držati, kaj narediti z vrnjenimi knjigami, kako poskrbeti za varno razdaljo med obiskovalci, za zaščito zaposlenih, razkuževanje oz. karanteno knjig," so zapisali. Poudarili so še, da ne morejo odpreti "čez noč, po tem, ko to izvemo zvečer v novicah".

Vlada je v torek že odločila tudi o težko pričakovani odpravi omejitev v gostinstvu, s ponedeljkom bo namreč mogoča strežba na terasah in vrtovih lokalov. Prav tako bodo mogoče storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev in storitve fotografov, fotokopirnic, urarjev ter zlatarjev. Na današnji seji pa bo obravnavala načrt sproščanja tudi drugih ukrepov.

Pri porodu bo lahko od danes prisoten le en spremljevalec oz. spremljevalka po izbiri porodnice, pri čemer porodnica in spremljevalec ne smeta biti pozitivna na novi koronavirus ali imeti znake, ki bi kazali na bolezen. Prav tako bo moral spremljevalec upoštevati higienske ukrepe in razdaljo 1,5 metra od zaposlenih in površin, namenjenih zdravljenju, uporabljati pa bo moral ustrezno varovalno opremo.