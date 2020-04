Vasja Jager | foto: Uroš Abram

»Vsako življenje je dragoceno – vse družbe, ki so na to pozabile, so se soočile s katastrofo.«

Valerija Lekić Poljšak, direktorica Doma starejših občanov Črnomelj, predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

Štriindvajsetega aprila so zaposleni v domovih za ostarele po vsej Sloveniji sočasno zapustili svoje ustanove in se pokazali javnosti – izmučeni, podplačani, razočarani in jezni. Za petnajst minut so medicinske sestre, negovalke, fizioterapevti, direktorice in direktorji skupaj stali pred poslopji, v katerih odrinjeni od sveta množice starostnikov v negotovosti in tesnobi čakajo na konec epidemije. Po volji vladnih birokratov in zdravstvenih svetovalcev prepuščeni iznajdljivosti svojih skrbnikov v domovih za ostarele, ki lahko samo nemočno gledajo, kadar okužba s koranavirusom pri katerem od njihovih varovancev preide v resno fazo. Prazne postelje in ventilatorji v bolnišnicah pa ostajajo rezervirani za vse druge, za mlajše in močnejše, za tiste, ki s svojim delom in prispevki še lahko kaj dajo tej državi – in politikom, ki v času epidemije vehementno odločajo o človeških usodah, omejenih na statistiko.

Zdi se, da se epidemija umirja, ukrepi se rahljajo. Vse več ljudi pohaja po sprehodih, se dobiva s prijatelji, prireja piknike – kakšno pa je vzdušje med stanovalci domov za ostarele, ki ostajajo strogo ločeni od zunanjega sveta? Kolikšne so njihove stiske?