Interaktvni spletni prenosi koncertov 

Ker so zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa do nadaljnjega koncerti pred živo publiko neizvedljivi, so v Kinu Šiška zasnovali projekt Štream, ki bo omogočil koncertno izkušnjo preko ekranov: štirinajst dogodkov bo potekalo na odru dvorane Katedrala z zvočno in svetlobno opremo, spremljati pa jih bo mogoče preko Zoom, YouTube kanala in Facebook strani Kina Šiška.

Kino Šiška je skupaj z desetimi organizatorji glasbenih dogodkov zasnoval serijo štirinajstih interaktivnih spletnih prenosov koncertov, ki bodo potekali od 5. maja do 16. junija vsak torek in petek ob 21.00 (z izjemo polfinalnih večerov Špil lige). Med drugim bodo nastopili: Matter, Jimmy Barka Experience, Širom, Nina Bulatovix, N'toko in Kukla. Nastopajočii bodo prejeli honorar, publiki pa bo med prenosom omogočeno tudi izkazovanje konkretne podpore ustvarjalcem in koncertnim promotorjem z donacijami.

Prek platforme Zoom se bodo gledalci lahko vključili tudi z videom in tako postali del virtualne publike. Med koncertom bo omogočeno neposredno video komuniciranje z nastopajočimi, ki ga bo vodil moderator. Odprte bodo tudi t.i. klepetalnice, kjer bodo lahko delili svoje komentarje in vprašanja. Vsi tisti, ki si bodo koncert v živo ogledali preko platforme Zoom, bodo"“v prvi vrsti", saj jih bodo na platnu videli tudi nastopajoči na odru.

Program interaktivnih spletnih prenosov koncertov:

- 5. maj ob 21.00: Matter

- 8. maj ob 21.00: Svojat / Radio Študent

- 12. maj ob 21.00: Eruption / Veseli dihurčki

- 15. maj ob 21.00: Jimmy Barka Experience / Druga godba

- 19. maj ob 21.00: Širom/ Sonica

- 22. maj ob 21.00: Oholo! / Jazz Cerkno

- 26. maj ob 21.00: Dežurni krivci/ ŠKUC R.O.P.O.T.

- 29. maj ob 21.00: Nina Bulatovix / Društvo KAPA/KAPA Records

- 2. junij ob 21.00: N’toko / Kataman

- 5. junij ob 20.00: Špil liga - prvi polfinalni večer

- 6. junij ob 20.00: Šplil liga - drugi polfinalni večer

- 9. junij ob 21.00: Kukla & Balans / Nimaš izbire

- 12. junij ob 21.00: The Canyon Observer / ŠKUC KSB

- 16. junij ob 21.00: Pijammies

Povezave za spremljanje prenosov:

- YouTube kanal Kina Šiška

- Facebook stran Kina Šiška

- Zoom (vsak koncert bo imel posebno ID številko, ki bo objavljena na spletni strani in na družbenih medijih; za ogled koncerta morate na svojo napravo naložiti Zoom aplikacijo)