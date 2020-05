Novi film Vojne zvezd bo režiral Taika Waititi

Novi film naj bi prišel v kinematografe konec leta 2022

Taika Waititi, novozelandski scenarist in režiser, ki je za scenarij filma Zajec Jojo (Jojo Rabbit) prejel oskarja, bo režiral novi film iz franšize Vojne zvezd, so sporočili iz Disneyja. Waititi scenarij piše v sodelovanju s Krysty Wilson-Cairns. Najava je sovpadla s 4. majem, ko si oboževalci Vojne zvezd v angleščini zaželijo: "May the 4th be with you."

Waititi je v preteklosti že sodeloval pri ustvarjanju Vojne zvezd in sicer pri seriji The Mandalorian. Posodil je tudi glas droidu IG-11, lovcu na glave, ki ga po uničenju spremenijo v droida bolničarja. Zaenkrat še ni znano, kdaj bo novi film prišel v kinematografe, po nekaterih virih pa naj bi se to zgodilo konec leta 2022.

Režiser, ki je bil v zadnjih letih uspešen v Hollywoodu, je letos za film Zajec Jojo, odštekano satiro o fantiču in njegovem namišljenem prijatelju Hitlerju, prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij, pred tem pa se je proslavil z uspešnico iz zakladnice Marvelovih junakov Thor: Ragnarok (2017).

Konec aprila je sicer zaokrožila tudi najava, da Disney Plus načrtuje novo serijo Vojne zvezd, režijo pa naj bi prevzela Američanka Leslye Headland. Ustvarjalci zaenkrat ne želijo razkriti vsebine nove serije, po poročanju Varietyja pa naj bi bil poudarek na ženskih likih iz univerzuma Vojne zvezd.

Pri Disney Plus načrtujejo še dve seriji na temo Vojne zvezd. Lani je igralec Ewan McGregor napovedal vrnitev k vlogi jedijevskega mojstra Obi-Wana Kenobija v novi seriji, igralec Diego Luna pa naj bi igral v seriji o Cassianu Andorju.