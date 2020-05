Broadwayska gledališča čaka negotova prihodnost

Pred pandemijo so broadwayska gledališča s prodajo vstopnic služila po 33 milijonov dolarjev na teden

Broadway

© Wikimedia Commons

Gledališča na Broadwayu so zaradi pandemije koronavirusa zaprta že od 12. marca, tako pa bi lahko ostalo še vse do septembra. Brez javnega financiranja, ki bi gledališčem pomagalo pri premagovanju krize, je prisoten strah, da nekaterih že načrtovanih predstav ne bodo mogli uprizoriti. Ker so ostali brez prihodkov, nekateri broadwayski ustvarjalci razmišljajo celo o zamenjavi poklica.

Po poročanju francoske tiskovna agencija AFP, sicer neonske luči na Broadwayu ponoči še vedno svetijo, a pred gledališči okoli Times Squara že skoraj dva meseca ni vrst, saj je New York postal žarišče pandemije koronavirusa v ZDA. Ponavadi bi ta gledališča s prodajo vstopnic služila po 33 milijonov dolarjev na teden.

Profesionalni gledališčniki so ob zaprtju broadwayskih odrov prejeli izplačilo za dva tedna dela, zdaj pa jim ne preostane drugega kot podpora za brezposelne, ki pa je zaradi preobremenjenih newyorških zavodov za brezposelnost številni še niso prejeli.

"Na žalost je v tem trenutku za nastopajočega glasbenika skoraj nemogoče, da služi denar," je dejal bobnar v orkestru muzikala Ain't Too Proud Clayton Craddock. Osnovna plača za večino glasbenikov ali igralcev je okoli 2000 dolarjev na teden.

Od 16 predstav, ki so se pripravljale na premiero, sta le dve uradno prekinili svoje načrte. Po besedah predsednice združenja broadwayskih gledališč Charlotte St. Martin pa po koncu epidemije nekatere predstave najverjetneje ne bodo več na sporedu.

Ker so predstave in muzikali uvrščeni med množična zborovanja, bodo najverjetneje dovoljeni šele v zadnji fazi sproščanja ukrepov v boju proti koronavirusu.

Zaskrbljeni so tudi zaradi tega, ker ne vedo, kdaj se bodo gledališča ponovno odprla. Po najbolj optimističnih ocenah naj bi se odprla konec julija, a se bodo verjetno šele septembra. Tudi ideje o nastopanju pred praznimi avditoriji ali močno zmanjšanim številom gledalcev, ki so jo imele nekatere športne organizacije, na Broadwayu preprosto ne bi delovale.

Charlotte St. Martin pravi, da stroškov posamezne predstave ne bi mogli kriti s polovico ali manj prodanimi vstopnicami. Ker so predstave in muzikali uvrščeni med množična zborovanja, bodo najverjetneje dovoljeni šele v zadnji fazi sproščanja ukrepov v boju proti koronavirusu.

Predsednica združenja broadwayskih gledališč je omenila tudi raziskavo, da Broadway lokalnemu gospodarstvu prispeva skoraj 15 milijard dolarjev. "Mesto potrebuje živ in zdrav Broadway zaradi ekonomskih razlogov, da lahko turizem, hoteli in restavracije obratujejo bolje, zato bodo potrebovali neke vrste podporo, da bodo lahko še naprej delovali."