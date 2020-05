Karantena po rusko

Eden najbolj znanih ruskih filmskih in gledaliških režiserjev Andrej Končalovski ustvarja dokumentarec o življenju v karanteni, k sodelovanju pa je povabil tudi ruske državljane in državljanke

Eden najbolj znanih ruskih filmskih in gledaliških režiserjev Andrej Končalovski (dobitnik srebrnega leva za režijo filma Raj leta 2016) se je lotil dokumentarca o življenju v karanteni, pri katerem se osredotoča na poetično plat vsakdana, k sodelovanju pa je povabil tudi ruske državljane in državljanke. Po besedah režiserja je ob vsem skupaj najbolj zanimivo to, da smo se vsi znašli na samotnem otoku.

Konec marca je Končalovski preko družbenih omrežij svoje oboževalce, ki so ostali doma ob izbruhu pandemije novega koronavirusa, pozval, naj zanj v karanteni posnamejo kratke videe za projekt z naslovom Quarantine Russian Style (Karantena po rusko).

ujCFOPfqJbQ

"Vzemite svoje pametne telefone in posnemite svoje vsakdanje rutine, vaš najljubši domači kotiček ali celo, kako delate preko spletne konference." Režiser, ki mu na družbenih omrežjih sicer sledi več kot 400.000 posameznikov in posameznic, je tedensko soustvarjalcem projekta zastavljal različna vprašanja.

Prosil jih je, naj spregovorijo o strahovih, s katerimi se soočajo v karanteni, predstavijo rituale, ki so jih vzpostavili v kriznih razmerah ali pa predstavijo najbolj noro stvar, ki so jo kupili v času karantene. Pozval pa jih je tudi naj razmislijo kako se po njihovem mnenju karantena v Rusiji razlikuje od tiste na Kitajskem ali v Evropi.

Končalovski je v dobrem mesecu dni po pisanju AFP zbral na tisoče videov in fotografij, iz katerih bo nastal njegov novi dokumentarni film.