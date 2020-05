FOTOGALERIJA: Ulična galerija v času epidemije

Na mestnih plakatih po Ljubljani je na ogled sedem fotografskih razstav

Peter Fettich: Starting To Miss My Friends

© Matjaž Rušt / Fotogank

Z omejitvijo druženja in prepovedjo dogodkov je ugasnilo tudi javno kulturno-umetniško življenje. Umetnicam in umetnikom je bil prostor, v katerem običajno razstavljajo svoja dela, v času epidemije odvzet. A umetniški oder so lahko tudi ulice, kot je to dokazal Fotogank s Projekcijami z balkona in TAM-TAMova Ulična galerija na prostem v Ljubljani, Kranju in Mariboru. V podporo umetnosti v času koronavirusa, so tokrat združili moči TAM-TAM, Fotogank in Zavarovalnica Triglav ter v okviru Ulične galerije pripravili skupinsko razstavo z naslovom Ulična galerija v času epidemije, ki bo na ogled do 25. maja.

Na mestnih plakatih si lahko ogledate sedem fotografskih razstav na različnih lokacijah po Ljubljani:

- Fotogank: Projekcije z balkona (Gosposvetska c. nasproti Hotela Lev)

- Peter Fettich: Starting To Miss My Friends (Slovenska c. - Šestica)

- Ana Šuligoj: Nedoločljivi (Celovška c. - podhod pri Parku Tivoli)

- Iztok Klančar: My Men (Komenskega ul. - RTV)

- Andrej Lamut: Mnemosis (Trubarjeva c. - Hrvatski trg)

- Nina Sotelšek: Swimming In Circles (Dunajska c. - podhod pri Gospodarskem razstavišču)

- Bojan Mijatović: Animals And Friends (Masarykova c., Metelkova)

Koproducent in kurator razstav je Fotogank, gibanje, ki je nastalo v iskanju navdiha v novi realnosti. Ena izmed razstav je posvečena tudi njihovemu projektu, ki je bil predstavljen v času karantene: "V seriji projekcij z balkona smo se odzvali na aktualno situacijo, ki je zajela svet ob izbruhu pandemije in uvedbi izolacije. Pričujoča razstava na plakatnih mestih pa se v luči umirjanja izrednih razmer osredotoča na dela, ki se z omenjenimi vprašanji soočajo na bolj poglobljen, premišljen in intimen način. Avtorji se poglabljajo v lastna razmišljanja, notranja občutja in projekcije prihodnosti. Plakatna mesta v urbanem okolju so se izkazala za primeren način predstavitve fotografskih del, saj v javni prostor postavljajo dela, ki jih lahko običajno vidimo le v galerijskem kontekstu," so zapisali pri Fotoganku.