V Ljubljani danes ob 15. uri akcija za kulturo

Po besedah pobudnikov je ministrstvo za kulturo svoja vrata pred kulturo zaprlo, zato je čas za prehod k novim oblikam dejavnosti

Poziv "AKCIJA ZA KULTURO", ki kroži po družabnih omrežjih

© Facebook

Na Muzejski ploščadi Metelkova bo danes ob 15. uri potekala akcija za kulturo. Po besedah pobudnikov je "ministrstvo za kulturo svoja vrata pred kulturo zaprlo in ga besede na papirju ne dosežejo", zato je "čas za prehod k novim oblikam dejavnosti". Politiki očitajo, da je sprejela le najnujnejše in kratkoročne socialne ukrepe in prezrla najšibkejše.

Kot je zapisal Aktiv delavk in delavcev v kulturi, je minister za kulturo Vasko Simoniti evropske ministre za kulturo in medije 19. maja prek videokonference obvestil, da se v Sloveniji izvajajo pravočasni in učinkoviti vladni ukrepi za lajšanje hudih gospodarskih in socialnih posledic krize za kulturni in kreativni sektor. Ta trditev po njihovih besedah ne drži.

Minister Simoniti po njihovem prepričanju "ne kaže niti malo odgovornosti do sektorja, ki bi mu moral v negotovem času služiti še toliko bolj odkrito in nesebično".

Medtem ko so v številnih državah EU sprejeli ukrepe, ki bodo kulturi in umetnosti pomagali živeti in se razvijati, je slovenska politika na področju žive kulture sprejela le najnujnejše in kratkoročne socialne ukrepe. S tem so najbolj prezrti in ogroženi najšibkejši in najvitalnejši deli kulture, ki jo ustvarjajo predvsem pogodbeni, prekarni in samozaposleni, opozarjajo.

Ministrstvu za kulturo očitajo, da se je zavilo v molk. "Za sivimi stenami se stopnjujejo politično motivirane redukcije sektorja v duhovno povsem osiromašeno 'novo kulturo', krepi se antiintelektualizem, na družbenih medijih in forumih se množijo fašistoidni, diskriminatorni in žaljivi pozivi, medtem pa živa kultura propada," so še zapisali.