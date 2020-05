Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Kaj si ogledati ta teden

Priporočamo koncert Ane Kravanja & Sama Kutina, ki bosta predstavila novi album Trosi kumulusa, film To morajo biti nebesa, komedijo zmešnjav, v kateri režiser Elia Suleiman potuje iz Palestine v Pariz in New York – a kamorkoli gre, povsod najde svojo domovino, razstavo Jureta Kastelica, ki živi in dela v Londonu z naslovom It's Okay, Until It's Not, razstavo Uršule Berlot z naslovom Telesni razlom, interaktivni spletni koncert Štream, na katerem bo nastopil N'toko.

Ponedeljek, 1. junij

V okviru spletnih prenosov Moneylab#8 bo ob 17.00 potekala okrogla miza Skrb: Solidarnost je nepokorščina, na kateri bodo sodelovali: Tomislav Medak, predstavnik raziskovalnega projekta Pirate.Care, ki se osredotoča na avtonomne odgovore na trenutno krizo podpornih struktur; umetnica in aktivistka Cassie Thornton iz Feminist Economics Department, ki se bo posvetila The Hologram, feminističnemu projektu zdravstvene oskrbe, ki je namenjen zagotavljanju odgovornosti, pozornosti in solidarnosti kot virov dolgotrajne oskrbe; ter kulturna aktivistka ter soustanoviteljica avtonomnega kulturnega centra MACAO v Milanu, Maddalena Fragnito, ki bo predstavila izkušnjo vrtca Soprasotto, ki ga v Milanu od leta 2013 vodijo starši sami. Dogodek bo moderiral direktor riješke kulturne organizacije Drugo more, Davor Mišković

Torek, 2. junij

V TAM-TAMovi Ulični galeriji na Vegovi Ljubljana bodo ob 17.00 odprli razstavo Mine Fine in Iviana Kana Mujezinovića / Grupa Ee z naslovom Lepo je biti Glej!. Na razstavi v sklopu praznovanja 50. obletnice Gledališča Glej predstavljata svoj avtorski pogled na Glejeve gledališke liste, ki sta jih ustvarila v zadnjem desetletju.

V Kinodvoru Ljubljana bodo ob 17.00 predvajali film To morajo biti nebesa. Gre za komedijo zmešnjav, v kateri režiser Elia Suleiman potuje iz Palestine v Pariz in New York – a kamorkoli gre, povsod najde svojo domovino.

w6blvldmt6c

V Klubu CD Ljubljana bosta v okviru Cankarjevih torkov nastopila Ana Kravanja & Samo Kutin, ki bosta predstavila novi album Trosi kumulusa.

aA8FyR-tT5g

V Slovenski kinoteki Ljubljana bodo ob 20.00 predvajali film Praznični dan o nerodnem, a iznajdljivem poštarju, ki se po zgledu ameriških poštarjev odloči, da bo postal najhitrejši poštar na svetu. Režija: Jacques Tati

mi3tLVC1YPg

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bo ob 20.00 potekal prvi striparski dogodek po karanteni s pop up striparnico, ob 21.00 pa se bo po skypeu oglasil Brecht Evens, enfant terrible belgijske strip scene, ki je zadnja leta osvajal s slikanico o deklici, ki se ji po smrti družinske mačke iz spodnjega predala spalnične omare prične prikazovati očarljiv, a strašen panter. Dogodek in pogovor bo vodil Izar Lunaček.

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 v okviru interaktivnih spletnih koncertov Štream nastopil N'toko, katerega glasba in besedila zvenijo, kot bi bila napisana za izredne razmere, v katerih živimo danes.

VY7biV62xk4

V Ravnikar Gallery Space Ljubljana bo od 2. do 14. junija na ogled razstava Jureta Kastelica z naslovom It's Okay, Until It's Not, ki je v dveh delih, zrcalno preslikana iz realnega v digitalni prostor ali obratno. Future memories je serija 33 slik manjšega formata na papirju na ogled v Ravnikar Gallery Space. Beležijo trenutke arkadijske zasanjanosti, druženja s prijatelji in punco, neskončno sončnih počitnic. 4 slike večjega formata na platnu so postavljene v spletno simulacijo Ravnikar Gallery Space. Kurator razstave: Jure Kirbiš

V Bežigrajski galeriji 1 Ljubljana bo od 2. do 30. junija na ogled razstava Nine Ćelhar z naslovom Osebna prebivališča, ki predstavlja slike iz obdobja 2013 – 2020. Njena prepoznavna likovna govorica, ki jo srečujemo že vse od začetkov njenega ustvarjanja, so značilne namišljene krajine zunanjih in notranjih prostorov umirjenih barvitosti.

Sreda, 3. junij

V Galeriji P74 Ljubljana bo ob 17.00 potekal drugi pogovor iz programskega ciklusa Knjiga v fokusu. Knjiga P74 Dvajset let, ki je izšla pred kratkim, obeležuje dve desetletji delovanja Centra in Galerije P74 na neodvisni sceni. V pogovoru bosta sodelovala urednik publikacije Tadej Pogačar in Dejan Habicht.

Na Turnu Narodnega doma Maribor bo ob 18.oo nastopil Duo Harmelogic, ki ga sestavljata pianist Kristijan Korat in tolkalec Damir Mazrek. Koncert bodo v živo prenašali preko Facebooka.

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.00 potekal neposredni prenos gala baletnega koncerta iz dvorane SNG Opere in baleta Ljubljana.

Četrtek, 4. junij

V Galeriji Jakopič Ljubljana bo ob 18.00 predavanje dr. Tvrtka Jakovine, enega največjih poznavalcev sodobne politične zgodovine Indonezije v naši regiji, ki bo na predavanju Od Sukarna do Joka Widoda orisal politično dogajanje v Indoneziji: od njene neodvisnosti do sanj o veliki sili.

Na Vodnikovi domačiji Ljubljana bo ob 19.30 potekal pogovor o knjigi kratkih zgodb Nož v ustih avtorice Agate Tomažič, ki ga bo vodil urednik, scenarist in prevajalec Zdravko Duša.

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 na ogled film Mali Joe. Alice je samohranilka in strokovnjakinja za genetiko v podjetju, ki se ukvarja z razvojem novih rastlinskih vrst. Ustvarila je zelo posebno živordečo cvetlico, ki ima tudi izjemno terapevtsko moč. Ob idealni temperaturi, primerni hrani ter rednih pogovorih bo namreč osrečila svojega lastnika. Alice prekrši interno pravilo družbe in odnese eno od rastlinic domov kot darilo najstniškemu sinu Joeju... Režija: Jessica Hausner

S7ihx84V1q4

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 potekal interaktivni plesni dogodek Štream Špecial, na katerem bosta plesalca Žigan Krajnčan in Gašper Kunšek predstavila novo epizodo Alien Express z naslovom "Neodpovedan” let.

V Galeriji Photon Ljubljana bo od 4. do 30. junija na ogled razstava Eve Petrič in Marka Lipuša. Eva Petrič se v instalaciji SOUNDeSCAPES - Uspavanka za drone sprašuje, ali obstaja nekaj zavestno nezaznavnega? Avtoričin namen je omogočiti "slišati sliko in videti zvok". V ta namen bo uporabila fotografije iz serije Uspavanka (Lullaby) v različnih izvedbah in medijih, ter zvok z naslovom Uspavanka za drone (Drone Lullaby), ki naj bi v prostoru ustvarili občutke videnja zvoka in slišanja slike. Marko Lipuš se v razstavi Površine in skice posveča ustvarjanju nove fotografske estetike, inovativnih vsebin ter motivov in ne le delu s kamero. V prvi plan ne postavlja fotografskega posnetka, pač pa vsebino, ki jo inovativno formalno interpretira. Za svojo osnovo pogosto jemlje fotografski negativ, ki ga uporablja kot surovino za različne manipulacije.

Eva Petrič: SOUNDeSCAPES - Uspavanka za drone

Petek, 5. junij

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo ob 19.00 odprli razstavo Uršule Berlot z naslovom Telesni razlom/Bodyfraction. Berlotova že od svojih ustvarjalnih začetkov združuje zanimanje za likovno in ontološko prosojnost z raziskovanjem meja med organskim in anorganskim, vidnim in zakritim. Že več kot pol desetletja tematizira človeško telo, njegov skriti del, ki so ga vizualizirale sodobne tehnologije.

V Mestni galeriji Piran bodo ob 20.00 odprli razstavo Erika Lovka z naslovom Mož in sonce. Lovko sodi med tiste primorske umetnike, ki najbolje predstavljajo tudi mediteranski pol slovenske umetnosti. S svojim bogatim ustvarjalnim opusom je pomenljivo zaznamoval tokove sodobne umetnosti tako v domačem kot v mednarodnem prostoru.

Erik Lovko: Cesar, 1999

Sobota, 6. junij

V Galeriji Steklenik (park Tivoli) Ljubljana bodo ob 12.00 odprli zvočno instalacijo Luke Prinčiča z naslovom Rizosfera.