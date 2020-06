Največji knjižni sejem bo oktobra

Frankfurtski knjižni sejem, ki poteka že od leta 1949, običajno privabi okoli 300.000 obiskovalcev, na njem pa se predstavi okoli 7500 razstavljavcev iz več kot 100 držav

Nadzorni svet sejma je 27. maja odločil, da bo letošnji knjižni sejem v Frankfurtu klub pandemiji novega koronavirusa potekal od 14. do 18. oktobra. Na največjem knjižnem sejmu na svetu bodo potekali dogodki na sejmišču in po mestu, ponudili pa bodo tudi virtualne dogodke na spletu. V Nemčiji so bile zaradi pandemije odpovedane ali prestavljene na splet številne prireditve, med njimi knjižni sejem v Leipzigu in mednarodni literarni festival v Kölnu.

"Zaradi pandemije koronavirusa je letošnja organizacija frankfurtskega knjižnega sejma povezana z visoko stopnjo negotovosti," sta v sporočilu za javnost zapisala vodstvo sejma in združenje nemških knjigotržcev. Zelo verjetno je, da bo oktobra še vedno v veljavi vrsta omejitev glede organizacije dogodkov.

Ni še znano, kako se bo predstavila letošnja častna gostja Kanada, ki želi pod motom Singular Plurality predvsem poudariti večjezičnost svoje literature.

Letos bo verjetno nekoliko drugače, saj morajo zagotoviti varnost obiskovalcev, razstavljavcev in zaposlenih.

Čeprav se do jeseni lahko zgodi še marsikaj, so zaenkrat načrti takšni: stojnice bodo večje in prehodi širši, poleg tega ne bo velikih odrov. Večje dogodke bodo organizirali izven sejmišča ali na spletu. Število obiskovalcev bo omejeno, sejem pa bo konec tedna odprt za širšo javnost.

Manj bo tudi tujih gostov, kar bo odvisno od omejitve potovanj. Ni še znano, kako se bo predstavila letošnja častna gostja Kanada, ki želi pod motom Singular Plurality predvsem poudariti večjezičnost svoje literature.