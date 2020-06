Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo 22. Festival dokumentarnega filma, ki ga bodo odprli s projekcijo filma Medena dežela, ki je posvetilo tradicionalnemu ruralnemu delu in življenju na odročnih makedonskih planjavah, premiero avtorskega projekta Žige Divjaka z naslovom Gejm, ki se ukvarja z odgovornostjo Slovenije ter njene mejne politike za življenje in usodo ljudi na begu, skupinsko razstavo Svobodno sonce, na kateri se predstavljajo: Viktor Bernik, Špela Čadež, Olja Grubić, Duša Jesih, Žiga Kariž, Gorazd Krnc, Arjan Pregl, Simona Semenič (v sodelovanju z Nado Žgank), Maja Smrekar, Miha Štrukelj in Sašo Vrabič.

Ponedeljek, 8. junij

V okviru MoneyLab#8 serije bo ob 17.00 preko spletnega prenosa potekala okrogla miza z naslovom Stanovati: Hekanje krize doma. Umetnica in raziskovalka Vienne Chan (Forms of Ownership) bo predstavila svoj spekulativni model skupnostne valute, ki je lahko uporabljena za lastništvo doma. Arhitekta in raziskovalca Maksym Rokmaniko in Francesco Sebregondi bosta predstavila DOMA, platformo za pravična stanovanja. Novinar Lenart J. Kučić bo govoril o svoji raziskavi o vplivu airBnB platforme na stanovanjsko situacijo v Ljubljani. Moderator: Klemen Ploštajner (Zadrugator)

V ČinČin Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Jazz Ponedeljek nastopila skupina Moonlight Sky z žanrsko raznoliko glasbo, v kateri se prepletajo fusion jazz, rock, blues in ritmi glasbe sveta.

Torek, 9. junij

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 19.45 odprli 22. Festival dokumentarnega filma s projekcijo filma Medena dežela, ki je posvetilo tradicionalnemu ruralnemu delu in življenju na odročnih makedonskih planjavah. Avtorja sta s kamero tri leta spremljala ostarelo, nikoli poročeno Hatidze in njeno napol slepo mamo, ki se preživljata s čebelarstvom na odročnih delih in v nekonvencionalni maniri. Hatidze svoj med prodaja na občasnih izletih v Skopje, sicer pa se ukvarja z invazivnim turškim sosedom Huseinom, ki se je z ženo in sedmimi glasnimi otroki naselil v bližini. Režija: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru interaktivnih spletnih koncertov Štream nastopili slovanska gangsta pop geisha Кukla in nojzerski pop, improvizacijski kraut in eterični darkwave duo balans tokrat ob spremljavi bobnarja.

Sreda, 10. junij

V DLUL Ljubljana bo od 10.00 dalje na ogled razstava Sled/trace, Mladi kurator, mladi umetnik, ki nas vodi do predzgodbe (za)snovanja fotografije skozi prizmo sodobne fotografske prakse Luke Prijatelja. V želji po razumevanju medija avtor aktualizira protofotografska raziskovanja svetlobe in optičnih elementov, ki so zaznamovala nastanek fotografije. Kuratorka: Anja Seničar

V SMG Ljubljana bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Žige Divjaka z naslovom Gejm, ki se ukvarja z odgovornostjo Slovenije ter njene mejne politike za življenje in usodo ljudi na begu. Ljudje, ki so prepešačili pol sveta, da bi pobegnili pred vojnami, preganjanjem, nasiljem in uničujočo revščino, zadnjih dobrih sto kilometrov poti, poti, ki jih v Bosni in Hercegovini še loči do njihovega cilja v Evropski uniji, imenujejo gejm. Gejm nima pravil, zakoni ne veljajo, policijska pooblastila so neomejena, nasilje vse brutalnejše, nevarnosti vse večje, možnosti pa vse manjše in poti čedalje bolj oddaljene ... Številni poskušajo večkrat, tudi dvajset-, tridesetkrat: enkrat jim mora uspeti. Za marsikoga se gejm konča usodno. Na naših mejah je po dostopnih podatkih življenje do zdaj izgubilo okoli dvajset ljudi.

V galeriji Veselov vrt (Komenskega 8) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Tine Kolenik z naslovom Neukrotljivost narave (cikel selfijev), ki jo bo spremljala glasba Alda Kumarja. Razstavljena dela prikazujejo nelagodno razmerje med naravnimi in družbenimi silami na primeru dlak, ki poganjajo iz naših teles.

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 21.00 v okviru 22. Festivala dokumentarnega filma slovenska premiera dokumentarnega filma Hči Camorre režiserja Siniše Gačića. Gre za slovensko-italijanski observacijski dokumentarec o Cristini Pinto, znani tudi pod vzdevkom Nikita, nekdanji morilki neapeljske mafije Camorra, ki se po štiriindvajsetletni zaporni kazni skuša znajti v vlogi matere, partnerice in babice. Ko njen partner Raffaele zboli za rakom, Cristina poišče zatočišče pri hčeri Eleni, s katero skuša zapolniti dvajsetletno vrzel v odnosu.

Četrtek, 11. junij

Na Novi pošti (SMG) Ljubljana bo ob 18.00 predstavitev 200. številke revije Maska v sklopu praznovanj 100-letnice od izida prve številke te revije. Prenos bo preko Radia Študent.

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 18.00 na ogled film Tu je bila Britt-Marie, posnet po istoimenski knjigi švedskega pisatelja Fredrika Backmana. Ko Britt-Marie po štiridesetih letih zakona zapusti moža, je prisiljena znova premisliti svoje življenje, se znebiti starih navad in soočiti z resničnim svetom. Triinšestdesetletna gospodinja se tako znajde v zakotnem, propadajočem mestecu, kjer postane trenerka otroške nogometne ekipe …Režija: Tuva Novotny

V Mestni galeriji Ljubljana bo od 19.00 do 22.00 na ogled skupinska razstava Svobodno sonce. Zasnova razstave in glasbeni video v slogu Band Aida (kot ponovna uprizoritev videa Slovenski Band Aid: Svobodno sonce iz leta 1991) z duhovitim metaforičnim naslovom PrrrAuuu sta nastajala na prelomu iz predkoronskih časov v čas izolacije. Zaostreni ukrepi socialnega distanciranja so se odrazili tudi v njeni strukturi. Otežen dostop do ateljejev, trgovin z umetniškim materialom in druge omejitve so povzročili izrazito aktivnost prek t. i. nove spletne realnosti. Sodelujejo: Viktor Bernik, Špela Čadež, Olja Grubić, Duša Jesih, Žiga Kariž, Gorazd Krnc, Arjan Pregl, Simona Semenič (v sodelovanju z Nado Žgank), Maja Smrekar, Miha Štrukelj, Sašo Vrabič. Kustosinja razstave: Mateja Podlesnik.

V Kinu Šiška Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru interaktivnih spletnih koncertov Štream nastopili The Canyon Observer.

Petek, 12. junij

Na YouTube kanalu SNG Drama Ljubljana bodo ob 20.00 premierno predvajali arhivski posnetek prve slovenske uprizoritve predstave Zaljubljenca v režiji Paola Magellija. Ponovitev: 13. junija ob 20.00

V Španskih borcih Ljubljana bo ob 20.00 otvoritev Festivala (U)krep s solo plesno predstavo Viktorja Černickýja z naslovom PLI, ki združuje 22 konferenčnih stolov, obsesivni ritem in enega predanega moškega.

Na dvorišču Galerije Škuc Ljubljana bo ob 20.30 v okviru VideoDvorišča, ki ga pripravljajo SCCA-Ljubljana, Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken in Galerija Škuc, na ogled osem del osmih umetnic in umetnikov, ki obravnavajo okoljsko tematiko v različnih razsežnostih in z različnimi umetniškimi pristopi od devetdesetih let do danes. Sodelujejo: Kristina Kokalj, Davorin Marc, Andrej Lupinc – Lupo, Sašo Sedlaček, Neven Korda, Marko Kovačič, Maja Prelog in Blaž Murn, Zmago Lenardič. Kuratorja: Barbara Borčić in Peter Cerovšek (SCCA-Ljubljana)

Sobota, 13. junij

V Plesnem teatru Ljubljana bo ob 20.00 v okviru Festivala (U)krep na ogled solo predstava Zsuzse Rózsavölgyi z naslovom 17, ki z igrivim humorjem ter z video vložki o različnih družbenih vidikih ženskega telesa in ženske vloge raziskuje vpliv družbe na žensko naravo prek oglasov, zmanipuliranih medijev, tradicije ali pa čiste norčavosti.