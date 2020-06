Čitalnice Nuka spet na voljo

Od 5. junija je uporabnikom na voljo 80 čitalniških mest in štiri računalniške delovne postaje

Narodna in univerzitetna knjižnica

Ko je Nacionalni inštitut za javno zdravje objavil nova priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom v knjižnicah, čitalnicah in arhivih, je Narodna in univerzitetna knjižnica (Nuk) v petek, 5. junija ponovno odprla vrata svojih čitalniških prostorov. Uporabnikom je na voljo 80 čitalniških mest in štiri računalniške delovne postaje.

Zaenkrat je uporaba čitalniških prostorov mogoča le po predhodni rezervaciji na spletni strani Nuka, uporabnikom pa so čitalniška mesta in računalniške delovne postaje za iskanje po knjižničnem katalogu ter zakupljenih informacijskih virih na voljo vsak delovni dan.

Po predhodni rezervaciji je tako mogoče ponovno uporabljati veliko čitalnico za pregledovanje lastnega in knjižničnega gradiva, časopisno čitalnico za pregledovanje knjižničnega gradiva, informacijsko središče, kjer računalnik omogoča iskanje po knjižničnem katalogu in zakupljenih informacijskih virih, ter čitalnico zbirke rokopisov za pregledovanje rokopisov ter redkih in starih tiskov.

Za bolj varen obisk so poskrbeli tudi s sterilizatorjem za knjižnično gradivo, ki omogočata hitro in enostavno razkuževanje na dom izposojenega gradiva ter takojšnjo ponovno izposojo.

Knjižnica bo odprta vsak delovni dan od 8. do 20. ure ter ob sobotah od 9. do 14. ure.